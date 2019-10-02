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РИА Новости

Билеты в купе, СВ и люкс в России существенно не подорожают в 2020 году

03:35 02.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПервый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу
Первый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Билеты на проезд в вагонах купе, СВ и люкс в российских поездах существенно не подорожают в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Практически все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тарифы на билеты в вагоны купе, СВ и люкс устанавливает сама компания.
"В 2020 году тарифы на проезд в вагонах класса "люкс", СВ и купе поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения, не входящих в систему динамического ценообразования, будут проиндексированы на 3,5% к уровню 2019 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПК. Там добавили, что к этим тарифам также применяются сезонные коэффициенты графика гибкого регулирования.
Согласно информации на сайте РЖД, система динамического ценообразования охватывает 95% перевозок ФПК в купе, СВ, люкс и вагонах с местами для сидения скоростных поездов внутригосударственного сообщения. То есть тарифы на СВ, купе и люкс будут проиндексированы на 3,5% в 5% поездов. Основной принцип системы заключается в следующем: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. Стоимость проезда зависит не только от расстояния и популярности маршрута, но и от ряда факторов, в частности, категории поезда; времени года, дня недели, времени отправления, прибытия и так далее; количества предложенных мест в поезде; даты совершения покупки билета (число дней до отправления поезда). "(Тарифы в 95% поездов системы динамического ценообразования - ред.) существенно не изменятся", - ответили в ФПК на соответствующий вопрос.
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Что касается проезда в плацкарте и в общих вагонах – их стоимость определяет Федеральная антимонопольная служба. Ранее ведомство уже сообщало, что индексация тарифа на плацкарт и общие вагоны в 2020 году составит 3,5%.
Традиционно тарифы на железнодорожные перевозки повышаются ежегодно с 1 января. В 2019 году в плацкарте и общих вагонах они индексировались на 3,9% и на столько же в СВ, купе и люксе, но лишь в поездах, не попадающих под систему динамического ценообразования.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияЭкономика
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