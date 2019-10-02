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РИА Новости

НАСА обсуждает с "Роскосмосом" покупку мест на "Союзах" для полетов к МКС

03:14 02.10.2019 (обновлено: 09:31 02.10.2019)
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© ESA/Luca ParmitanoВид на реку Амазонку с борта МКС
Вид на реку Амазонку с борта МКС
© ESA/Luca Parmitano
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США хочет купить у России дополнительные места на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года. Об этом РИА Новости сообщил первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
Как подчеркнул собеседник агентства, "Роскосмос" и НАСА уже ведут переговоры.
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На сегодня последнее приобретенное НАСА место — на "Союзе МС-16", пуск которого намечен на 20 марта.

Ситуация с доставкой астронавтов на МКС

Российские "Союзы" доставляют всех членов экипажей МКС с 2011 года, когда из эксплуатации вывели американскую многоразовую пилотируемую систему Space Shuttle.
Несмотря на то что США уже разработали новые пилотируемые корабли (Crew Dragon и Starliner) для отправки астронавтов на станцию, их стартовые запуски неоднократно откладывались.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. По информации источника РИА Новости, старт первого корабля Starliner без экипажа планируется на 28 октября с возможным переносом на более поздний срок.
Накануне директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что из-за постоянных переносов ведомству, по-видимому, придется приобрести дополнительные места на "Союзах" в 2020 году.
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Популярные комментарии
Видимо у spaceX пилотируемый корабль “dragon” хорошо так взорвался, раз от безнадежности НАСА с Роскосмосом ведет переговоры. Астронавты не хотят в космос летать на бешеных табуретках Маска, а то «камикадзе» можно стать
2 октября, 07:18
РСРоман Славянский
59200002
Да они же собирались в следующем году не только сами летать, но и всех "друзей по НАТО" возить туда. Опять фейки и бахвальство? У них хоть чуть то совести осталось? Не пущать их в наш Космос! Пусть в Америке сидят, ракеты до ума доводят, а то нам скоро и вооружение свое поставлять придется.
2 октября, 03:27
Александр Невский
4550002
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