НАСА обсуждает с "Роскосмосом" покупку мест на "Союзах" для полетов к МКС

Вид на реку Амазонку с борта МКС

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США хочет купить у России дополнительные места на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года. Об этом РИА Новости сообщил первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Как подчеркнул собеседник агентства, "Роскосмос" и НАСА уже ведут переговоры.

На сегодня последнее приобретенное НАСА место — на "Союзе МС-16", пуск которого намечен на 20 марта.

Ситуация с доставкой астронавтов на МКС

Российские "Союзы" доставляют всех членов экипажей МКС с 2011 года, когда из эксплуатации вывели американскую многоразовую пилотируемую систему Space Shuttle.

Несмотря на то что США уже разработали новые пилотируемые корабли (Crew Dragon и Starliner) для отправки астронавтов на станцию, их стартовые запуски неоднократно откладывались.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. По информации источника РИА Новости, старт первого корабля Starliner без экипажа планируется на 28 октября с возможным переносом на более поздний срок.