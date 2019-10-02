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РИА Новости

В ходе беспорядков полиция Гонконга задержала более 180 человек

02:55 02.10.2019
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© AP Photo / Kin CheungПолиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг
© AP Photo / Kin Cheung
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 180 человек задержаны в результате беспорядков и столкновений во время протестов в Гонконге, сообщает местная полиция.
Ранее сообщалось о 51 задержанном.
"На настоящий момент более 180 человек были задержаны за правонарушения, связанные с участием в беспорядках и незаконных собраниях, нападениями на сотрудников полиции и хранением ударного оружия и т.д.", - говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что по меньшей мере 25 сотрудников полиции получили ранения в результате столкновений с протестующими.
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Ранее сообщалось, что число госпитализированных в результате столкновений в Гонконге возросло до 31 человека, среди них двое в критическом состоянии, а один тяжело ранен.
Несмотря на то, что Гражданскому фронту за права человека отклонили заявку на проведение демонстрации 1 октября, многие гонконгцы вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют запланированную акцию на 1 октября "днем скорби".
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
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Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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