В ходе беспорядков полиция Гонконга задержала более 180 человек

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 180 человек задержаны в результате беспорядков и столкновений во время протестов в Гонконге, сообщает местная полиция.

Ранее сообщалось о 51 задержанном.

"На настоящий момент более 180 человек были задержаны за правонарушения, связанные с участием в беспорядках и незаконных собраниях, нападениями на сотрудников полиции и хранением ударного оружия и т.д.", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что по меньшей мере 25 сотрудников полиции получили ранения в результате столкновений с протестующими.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных в результате столкновений в Гонконге возросло до 31 человека, среди них двое в критическом состоянии, а один тяжело ранен.

Несмотря на то, что Гражданскому фронту за права человека отклонили заявку на проведение демонстрации 1 октября, многие гонконгцы вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют запланированную акцию на 1 октября "днем скорби".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.