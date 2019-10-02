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РИА Новости

Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила "неизвестный снаряд"

02:46 02.10.2019
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© AFP 2019 / Jung Yeon-JeЮжнокорейские военные
Южнокорейские военные
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
Южнокорейские военные. Архивное фото
СЕУЛ, 2 окт - РИА Новости. Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда из северного региона Вонсан в сторону Японского моря.
Ранее японские военные заявили, что Северная Корея вновь произвела пуск нескольких неопознанных снарядов. Японское правительство сообщило, что один из снарядов достиг эксклюзивной экономической зоны Японии. По данным японского правительства, выпущенные снаряды могут быть баллистическими ракетами.
"КНДР сегодня (2 октября) утром произвела запуск неизвестного снаряда из северного региона Вонсан в сторону Восточного моря. Наши войска соблюдают готовность на случай повторного запуска и отслеживают указанное восточное направление", - говорится в сообщении.
Запуск ракет в КНДР
02:25РИА Новости
Снаряд, выпущенный КНДР, достиг эксклюзивной экономической зоны Японииэкономической зоны Японии - Киодо
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Южная КореяКНДРЯпонияВ мире
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