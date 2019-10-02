Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила "неизвестный снаряд"

СЕУЛ, 2 окт - РИА Новости. Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда из северного региона Вонсан в сторону Японского моря.

Ранее японские военные заявили, что Северная Корея вновь произвела пуск нескольких неопознанных снарядов. Японское правительство сообщило, что один из снарядов достиг эксклюзивной экономической зоны Японии. По данным японского правительства, выпущенные снаряды могут быть баллистическими ракетами.