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РИА Новости

Помощник госсекретаря США обсудит в Индии использование "чистой энергии"

02:18 02.10.2019
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© AP Photo / Channi AnandРабочие на кирпичном заводе на окраине Джамму в Индии
Рабочие на кирпичном заводе на окраине Джамму в Индии
© AP Photo / Channi Anand
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон посетит Индию, где обсудит сотрудничество двух стран в области энергетики, сообщает пресс-служба госдепартамента.
В ходе визита, который продлится до 6 октября, Фэннон вместе с коллегами из правительства Индии и индийскими предпринимателями даст старт инициативе "Гибкие ресурсы", которая направлена на развитие Индо-Тихоокеанского региона за счет использования "чистой энергии". Этот проект является частью более широкого проекта, который реализуют США при участии своих партнеров - EDGE ("повышение уровня развития и роста за счет энергетики").
Вместе с Фэнноном в Индию прибудут его коллеги из Федеральной комиссии по регулированию энергетики, а также из министерства энергетики США и Агентства США по международному развитию.
"Вместе (с индийскими коллегами) они будут укреплять энергетическую безопасность Индии, совместно работая над созданием национальной энергетической системы Индии, которая будет стабильной, надежной и доступной", - говорится в сообщении госдепартамента.
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Министерство энергетики СШАГосударственный департамент СШАИндияСШАЭкономика
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