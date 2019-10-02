В Якутии девять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом

ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Девять человек пострадали при аварии с участием микроавтобуса на федеральной трассе "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, микроавтобус Toyota Hiace попал в ДТП в Горном районе республики.

"На 158-м километре ФАД "Вилюй" опрокинулся автомобиль с последующим возгоранием транспортного средства. В результате ДТП пострадало девять человек, детей нет. Погибших нет", - сказали в пресс-службе.