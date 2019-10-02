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РИА Новости

В Якутии девять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом

01:49 02.10.2019 (обновлено: 05:16 02.10.2019)
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© Фото : группа "Ульяновский водитель" ВконтактеМикроавтобус
Микроавтобус
© Фото : группа "Ульяновский водитель" Вконтакте
Микроавтобус. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Девять человек пострадали при аварии с участием микроавтобуса на федеральной трассе "Вилюй" в Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, микроавтобус Toyota Hiace попал в ДТП в Горном районе республики.
"На 158-м километре ФАД "Вилюй" опрокинулся автомобиль с последующим возгоранием транспортного средства. В результате ДТП пострадало девять человек, детей нет. Погибших нет", - сказали в пресс-службе.
В МЧС отмечают, что всех пострадавших доставили в районную больницу.
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Toyota HiaceРоссияЯкутияПроисшествия
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