США дают неоднозначные сигналы по ситуации в Кашмире, считают в Пакистане

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США посылают неоднозначные сигналы относительно ситуации в Кашмире, Пакистан рассчитывает услышать более четкую позицию, заявил журналистам глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.

"Мы считаем, что официальная позиция Вашингтона (по этому вопросу - ред.) очень осторожная. Сигналы очень неоднозначные", - сообщил Хан.

По его мнению, Вашингтон должен "четко заявить" о своей позиции, вмешаться в ситуацию и положить конец "незаконным действиям Индии".

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.