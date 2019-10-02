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РИА Новости

США дают неоднозначные сигналы по ситуации в Кашмире, считают в Пакистане

01:41 02.10.2019
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© AP Photo / Mukhtar KhanВоенизированные силы Индии преследуют мусульманских протестующих в контролируемом Индией Кашмире
Военизированные силы Индии преследуют мусульманских протестующих в контролируемом Индией Кашмире
© AP Photo / Mukhtar Khan
Военизированные силы Индии преследуют мусульманских протестующих в контролируемом Индией Кашмире. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США посылают неоднозначные сигналы относительно ситуации в Кашмире, Пакистан рассчитывает услышать более четкую позицию, заявил журналистам глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.
"Мы считаем, что официальная позиция Вашингтона (по этому вопросу - ред.) очень осторожная. Сигналы очень неоднозначные", - сообщил Хан.
По его мнению, Вашингтон должен "четко заявить" о своей позиции, вмешаться в ситуацию и положить конец "незаконным действиям Индии".
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
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После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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