Президент Перу совершил госпереворот, считает экс-глава МВД страны

ЛИМА, 2 окт - РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра совершил государственный переворот, нарушив Конституцию и распустив парламент, заявил РИА Новости экс-министр внутренних дел Перу Фернандо Роспильоси.

В понедельник президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.

Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос. Военные и полиция на фоне политического кризиса, разразившегося в Перу, выразили поддержку действующему президенту страны.

"Это государственный переворот, которому способствовал президент Мартин Вискарра...президент действовал, основываясь не на Конституции, он нарушил ее", - заявил Роспильоси.

По словам экс-министра, президент прервал процесс назначения Конституционного суда, который продолжался в течение 10 месяцев и был "совершенно законным".

"Он не мог прервать его в последний день, когда уже должны были назначить новых членов суда", - добавил он.

"Президент незаконно решил распустить (парламент - ред.). Это был явно предлог для государственного переворота, подобного тем, что произошли за последние 35 лет в Латинской Америке", - отметил Роспильоси.

Бывший министр выразил сомнение относительно того, как долго президент сможет удерживать власть.