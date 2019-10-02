Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T01:36Z
https://ria.ru/20191002/1559339639.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155929/96/1559299657_0:0:3006:1692_1036x0_80_0_0_089a342dbbc3bc15ae49b48a7fe2517c.jpg
РИА Новости

Президент Перу совершил госпереворот, считает экс-глава МВД страны

01:36 02.10.2019
344
© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Мартин Вискарра. Архивное фото
ЛИМА, 2 окт - РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра совершил государственный переворот, нарушив Конституцию и распустив парламент, заявил РИА Новости экс-министр внутренних дел Перу Фернандо Роспильоси.
В понедельник президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.
Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос. Военные и полиция на фоне политического кризиса, разразившегося в Перу, выразили поддержку действующему президенту страны.
"Это государственный переворот, которому способствовал президент Мартин Вискарра...президент действовал, основываясь не на Конституции, он нарушил ее", - заявил Роспильоси.
Президент Перу Мартин Вискарра
Вчера, 07:42РИА Новости
Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
По словам экс-министра, президент прервал процесс назначения Конституционного суда, который продолжался в течение 10 месяцев и был "совершенно законным".
"Он не мог прервать его в последний день, когда уже должны были назначить новых членов суда", - добавил он.
"Президент незаконно решил распустить (парламент - ред.). Это был явно предлог для государственного переворота, подобного тем, что произошли за последние 35 лет в Латинской Америке", - отметил Роспильоси.
Бывший министр выразил сомнение относительно того, как долго президент сможет удерживать власть.
"Сейчас у него несомненно есть власть, но это не будет длиться долго... у него плохое правительство, и в какой-то момент это, к сожалению, плохо кончится", - подчеркнул экс-министр.
Перу
Вчера, 06:12РИА Новости
Парламентские выборы в Перу назначили на 26 января 2020 года
123040
Обсудить 0
Мартин ВискарраЛатинская АмерикаПеруВ мире
Рекомендуем
Военизированные силы Индии преследуют мусульманских протестующих в контролируемом Индией Кашмире
США дают неоднозначные сигналы по ситуации в Кашмире, считают в Пакистане
РИА
Новости
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг
В ходе беспорядков полиция Гонконга задержала более 180 человек
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп подтвердил планы возобновить переговоры с КНДР
Президент Перу Мартин Вискарра
Экс-член конгресса Перу прокомментировал слухи о госперевороте
Лента
новостей
Мерседес Араос
Назначенная конгрессом Перу врио главы государства Араос ушла в отставку
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 2 октября 2019
Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет
Лосось
Более 32 тысяч особей лосося "сбежало" от бизнесмена в Чили
Спецпрокурор США Роберт Мюллер
МИД Австралии заявил, что помощь США по "делу" Мюллера в интересах страны
Экс-посол США на Украине Мари Йованович
Экс-посол США на Украине Йованович выступит перед конгрессом 11 октября
Юрий Белойван
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты основателя сети "Корчма "Тарас Бульба"
Запуск ракет в КНДР
Снаряд, выпущенный КНДР, достиг эксклюзивной экономической зоны Японии
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принимает участие в испытании ракетной пусковой установки
Японские военные заявили, что КНДР вновь запустила ракету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
10:31Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+
Лента новостейМолния