Экс-посол США на Украине Йованович выступит перед конгрессом 11 октября

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший посол США на Украине Мари Йованович выступит перед палатой представителей США 11 октября вместо запланированного 3 октября, передает агентство Бывший посол США на Украине Мари Йованович выступит перед палатой представителей США 11 октября вместо запланированного 3 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя одного из комитетов нижней палаты конгресса.

"Бывший посол США на Украине Мари Йованович, которую просили выступить в среду, теперь выступит 11 октября. Спецпредставитель (президента США Дональда) Трампа по Украине Курт Волкер выступит в четверг, как и было запрошено", - сообщает агентство.

Ранее три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине. Кроме того, конгрессмены потребовали проведения слушаний с рядом представителей госдепартамента США, вовлеченных в ситуацию на Украине.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника – бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.