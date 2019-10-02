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РИА Новости

Более 32 тысяч особей лосося "сбежало" от бизнесмена в Чили

01:29 02.10.2019
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© Fotolia / Witold KrasowskiЛосось
Лосось
© Fotolia / Witold Krasowski
Лосось. Архивное фото
САНТЬЯГО, 2 окт - РИА Новости. Частный предприниматель в Чили потерял более 32 тысяч особей лосося, который уплыл с его фермы через бреши в ограждениях, сообщила Национальная служба рыболовства и аквакультуры страны.
"Во вторник 32 тысячи 485 особей уплыли с предприятия в городе Кальбуко (на юге Чили)", - отмечается в сообщении.
Утром многие пользователи соцсетей сообщили о необычно большом количестве лосося в местном водоеме.
Представители службы выехали на место, обнаружили брешь, в настоящее время установлены дополнительные ограждения.
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Это не первый случай столь массового "побега" рыбы в Чили. В прошлом году от норвежской фирмы уплыло 900 тысяч особей лосося, что нанесло серьезный ущерб окружающей среде, поскольку лосось питается более мелкой рыбой и ракообразными.
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Сантьяго (город)ЧилиВ мире
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