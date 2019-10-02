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РИА Новости

В Греции пройдет забастовка журналистов и работников транспорта

01:25 02.10.2019
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкПротестная акция в Афинах
Протестная акция в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Протестная акция в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 2 окт – РИА Новости. Греческие профсоюзы проводят в среду забастовку против так называемого "закона о развитии", который ограничивает права трудящихся и профсоюзов.
В забастовке участвуют работники телекоммуникационной компании OTE, школьные учителя и университетские преподаватели, работники транспорта, сотрудники банковского сектора, часть профсоюзов моряков, не будут выходить новости на телевидении и радио, а также газеты.
В центре Афин готовятся митинги и демонстрации профсоюзов.
Это вторая за последние две недели всеобщая забастовка против политики нового правительства Греции, пришедшего к власти после выборов 7 июля. До этого забастовка прошла 24 сентября.
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Профсоюзы заявляют, что подготовленный правительством законопроект об экономическом развитии направлен против общества и трудящихся. В частности, законопроект предусматривает, что забастовку можно будет объявлять только при поддержке более половины членов профсоюзов, а не 10-15 руководителей. Работодатели получают больше прав при заключении отраслевого коллективного договора и могут сослаться на финансовые проблемы компании. Ограничиваются права профсоюзов.

Транспортный коллапс

Наибольшие проблемы ожидаются на дорогах – из-за забастовки общественного транспорта многие будут вынуждены пересесть на личные автомобили, чтобы добраться до работы. Пассажирам тяжело будет добраться до аэропорта.
В течение суток не будут ходить поезда двух линий метро и так называемого "легкого метро".
Автобусы и троллейбусы будут работать с 9.00 до 21.00, а трамваи – с 9.00 до 15.00.
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Бастуют работники железнодорожного транспорта, отменяются междугородние и пригородные поезда.
Паромы не будут ходить из трех портов Аттики – Пирея, Рафины и Лаврио, так что часть островов останется без паромного сообщения, единственного вида транспортного сообщения.

Сутки без новостей

Журналистские профсоюзы проводят 24-часовую забастовку – с 6 утра перестанут выходить новости на радио и телевидении, как на частных, так на государственных и муниципальных каналах, не выйдут газеты. Прекратит работу Афинское агентство новостей АМНА.
Помимо этого, не работают и пресс-службы министерств и ведомств.
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"Пресса не может потерять трудовые права. Продвигаемый законопроект ликвидирует элементарные инструменты защиты работников от произвола работодателя", - говорится в совместном заявлении профсоюзов.
Принятие законопроекта в нынешнем виде неизбежно приведет к эскалации забастовок, считают профсоюзы.
Участие в забастовке для работников СМИ, как журналистов, так и технических сотрудников, является обязательным.
Исключение предоставляется только журналистам, освещающим забастовки и связанные с ними демонстрации.
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