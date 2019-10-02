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РИА Новости

Президенты США и Финляндии обсудят безопасность в Арктике

01:21 02.10.2019
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© AFP 2019 / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 2 окт — РИА Новости. Возможности расширения сотрудничества между Финляндией и США, безопасность в Европе и Арктике обсудят в среду в Вашингтоне президенты двух стран Саули Ниинистё и Дональд Трамп, сообщает канцелярия финского лидера.
"На встрече, которая состоится в Белом доме, президенты обсудят возможности расширения сотрудничества между Финляндией и США, в том числе европейскую и арктическую безопасность. Они также обсудят пути продвижения общих интересов в коммерческом и технологическом сотрудничестве. После переговоров и рабочего обеда президенты проведут совместную пресс-конференцию", - говорится в сообщении.
Встреча состоится в честь 100-летия установления дипломатических отношений между Финляндией и США.
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Дональд ТрампСаули НиинистеАрктикаФинляндияСШАБезопасностьВ мире
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