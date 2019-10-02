Президенты США и Финляндии обсудят безопасность в Арктике

ХЕЛЬСИНКИ, 2 окт — РИА Новости. Возможности расширения сотрудничества между Финляндией и США, безопасность в Европе и Арктике обсудят в среду в Вашингтоне президенты двух стран Саули Ниинистё и Дональд Трамп, сообщает канцелярия финского лидера.

"На встрече, которая состоится в Белом доме, президенты обсудят возможности расширения сотрудничества между Финляндией и США, в том числе европейскую и арктическую безопасность. Они также обсудят пути продвижения общих интересов в коммерческом и технологическом сотрудничестве. После переговоров и рабочего обеда президенты проведут совместную пресс-конференцию", - говорится в сообщении.