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РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты основателя сети "Корчма "Тарас Бульба"

01:12 02.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮрий Белойван
Юрий Белойван
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юрий Белойван. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляционную жалобу защиты основателя сети "Корма Тарас Бульба" Юрия Белойвана на приговор за неуплату налогов, сообщили РИА Новости в суде.
В июле Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к 2 годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Он признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). От уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 2 октября в 14.00", - сказали в пресс-службе суда.
По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
4 июля, 11:29РИА Новости
Основателя сети "Корчма Тарас Бульба" приговорили к двум годам колонии
По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.
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