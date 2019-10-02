Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты основателя сети "Корчма "Тарас Бульба"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляционную жалобу защиты основателя сети "Корма Тарас Бульба" Юрия Белойвана на приговор за неуплату налогов, сообщили РИА Новости в суде.

В июле Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к 2 годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Он признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). От уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 2 октября в 14.00", - сказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.