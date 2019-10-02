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РИА Новости

Обрушение моста на Тайване попало на видео

01:09 02.10.2019 (обновлено: 10:31 02.10.2019)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Обвал арочного моста в тайваньском уезде Илань сняли на видео. Кадрами делится сингапурский телеканал Channel NewsAsia.
Обрушение сооружения произошло во вторник. По данным Центрального информационного агентства Тайваня, в это время по мосту проезжала цистерна для бензина, которая в результате инцидента упала на пристань. Также под сооружением находились рыбацкие лодки, и многие люди упали в воду.
В пожарной службе заявили о госпитализации не менее десяти человек, включая водителя цистерны. Также легкие ранения получили двое членов патрульной службы.
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