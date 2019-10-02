Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T01:02Z
https://ria.ru/20191002/1559339047.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155772/98/1557729846_0:167:2597:1628_1036x0_80_0_0_7527e92a91be47581e1ff34d88f70798.jpg
РИА Новости

Пакистан предостерег мировое сообщество о возможной ядерной войне с Индией

01:02 02.10.2019
1411
© AP Photo / Dar YasinПротестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
© AP Photo / Dar Yasin
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Пакистан предостерегает мировое сообщество о возможности начала ядерной войны с Индией в связи с эскалацией ситуации в Кашмире, заявил журналистам глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.
"Есть вероятность, что даже ограниченный военный конфликт перерастет в ядерную войну", - отметил он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Хан добавил, что Пакистан не пытается инициировать войну. "Мы предсказываем реалистичный сценарий для того, чтобы международное сообщество могло вмешаться и оказать давление на Индию, убедив ее дать обратный ход ее незаконным действиям", - пояснил политик.
По его мнению, в случае открытой фазы военного конфликта "другие страны не будут вовлечены напрямую в это". "Если между Индией и Пакистаном будет война - она будет очень быстрой и гнусной. И она будет смертоносной. Это будет армагеддон. Сотни миллионов людей погибнут в Южной Азии, радиация окажет влияние на 2,5 миллиарда людей по всему миру", - подчеркнул Хан.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
27 сентября, 23:14РИА Новости
Лавров рассказал, что нужно для решения проблемы Кашмира
Он призвал международное сообщество во главе с Советом безопасности ООН вмешаться в ситуацию и направить ее в дипломатическое русло.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
5305915
Обсудить 1
КашмирПакистанООНИндияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА
Новости
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Лента
новостей
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принимает участие в испытании ракетной пусковой установки
Японские военные заявили, что КНДР вновь запустила ракету
Дима Билан и Алла Пугачева
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Обрушение моста на Тайване попало на видео
Обрушение моста на Тайване попало на видео
Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке
Служебная собака помогла найти подозреваемого в убийстве кондуктора
Ядерный взрыв
Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
10:31Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+
Лента новостейМолния