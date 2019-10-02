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РИА Новости
Культура

Премию ТЭФИ вручат в Московском театре мюзикла

00:58 02.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТоржественная церемония вручения премии "ТЭФИ-2018"
Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ-2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Торжественная церемония вручения премии "ТЭФИ-2018". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств состоится в среду в Московском театре мюзикла.
Категория "Дневной эфир" в этом году представлена 14-ю номинациями. На звание лучшей "Утренней программы" претендуют "Кто в доме хозяин?" (НТВ), "Утро пятницы" (Пятница) и "Утро России" (Россия 1). Финалисты "Телеигры" – передачи "Своя игра" (НТВ), "Что? Где? Когда?" (Первый канал) и "Грамотеи" (Россия К). В шорт-листе "Журналистского расследования" – "Новые Русские сенсации": "Русские разведчики-нелегалы в Америке" (НТВ), "Инсайдеры. Расследования с внедрением" (Пятница) и "Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола" (Матч ТВ). А номинацию "Просветительская программа" разыграют между собой "ЧУДО ТЕХНИКИ с Сергеем Малозёмовым" (НТВ), "Наши на ЧМ" (Матч ТВ) и "Мир наизнанку" (Пятница).
Еще 20 позиций представлено в категории "Вечерний прайм". Финалистами номинации "Информационная программа" в этом году стали "Пятница!News" (Пятница), "Все на матч!" (Матч ТВ) и "Вести" (Россия 1). В тройку лучших "Информационно-аналитических итоговых программ" вошли "Центральное телевидение" (НТВ), "Добров в эфире" (РЕН ТВ) и "Агора" (Россия К). За звание интервьюера года будут бороться Фёдор Бондарчук, Алексей Ягудин и Наиля Аскер-заде. За победу в номинации "Развлекательная программа" будут бороться шоу "На ножах" с Константином Ивлевым (Пятница), "Импровизация" (ТНТ) и "Лучше всех" (Первый канал).
Лидером по количеству номинаций в этом году стал телеканал НТВ. Сразу 19 работ вещателя представлены в финале премии. Так, на звание лучшего дневного ток-шоу претендуют программы "Место встречи" и "ДНК". В номинации "Телевизионный фильм/сериал" – многосерийная военная драма "Медное солнце". А Владимир Машков, исполнивший в ней роль дирижера Михаила Карякина, представлен в списке кандидатов на премию как лучший актер.
Статуэтка бронзового Орфея
16 сентября, 12:58РИА Новости
В Кишиневе стартует фестиваль "ТЭФИ-Содружество–2019"
Вся тройка финалистов номинации "Телевизионный проект о спорте" представлена проектами телеканала Матч ТВ. На победу в этом году претендуют "Неизведанная хоккейная Россия", "Ген победы" и "Тотальный футбол".
В числе финалистов номинации "Событие телевизионного сезона" – освещение чемпионата мира по футболу в России в специальной студии "Мяч" телеканалом Матч ТВ, мундиаль в эфире Первого канала и запуск первого сезона нового эфирного федерального телеканала "Супер". Кстати, за один год полноценного вещания "Супер" уже смог представить зрителям сразу две программы, номинированные на главную телевизионную премию страны: шоу "#ЯЖеМать" представлено в шорт-листе "Реалити-шоу", а сериал "ИП Пирогова" – в "Дневном телевизионном сериале".
ТЭФИ — это индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена фондом "Академия российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.
Журналист, телеведущий Владимир Познер
7 июля, 21:53Культура
Швыдкой прокомментировал отказ Познера участвовать в конкурсе ТЭФИ
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КультураАлексей ЯгудинАкадемия российского телевиденияЭрнст НеизвестныйВладимир МашковМоскваРоссияСША
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