Суд рассмотрит жалобу на приговор распылявшему баллончик на акции 27 июля

Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. Архивное фото

Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на приговор участнику несогласованной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, получившему три года колонии за распыленный в лица полицейским перцовый баллончик, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14.45.

Тверской суд столицы в начале сентября признал Подкопаева виновным в совершении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Дело рассматривали в особом порядке – то есть при полном признании вины, что гарантировало Подкопаеву более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для подсудимого три года и четыре месяца колонии.

Жалоба на постановленный в особом порядке приговор предполагает, что защита не оспаривает виновность подсудимого, но ставит под сомнение степень тяжести назначенного наказания. Защита Подкопаева просит суд апелляционный инстанции изменить приговор на условное наказание.

По данным следствия, во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил перцовый баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки.

Как отмечали в СК, изначально Подкопаев отрицал вину, но впоследствии признался в нападении на стражей порядка и заключил сделку со следствием. В последнем слове молодой человек заверил, что не желал "навредить сотрудникам органов".