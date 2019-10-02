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РИА Новости

Суд рассмотрит жалобу на приговор распылявшему баллончик на акции 27 июля

00:56 02.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на приговор участнику несогласованной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, получившему три года колонии за распыленный в лица полицейским перцовый баллончик, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 14.45.
Тверской суд столицы в начале сентября признал Подкопаева виновным в совершении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Дело рассматривали в особом порядке – то есть при полном признании вины, что гарантировало Подкопаеву более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для подсудимого три года и четыре месяца колонии.
Жалоба на постановленный в особом порядке приговор предполагает, что защита не оспаривает виновность подсудимого, но ставит под сомнение степень тяжести назначенного наказания. Защита Подкопаева просит суд апелляционный инстанции изменить приговор на условное наказание.
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По данным следствия, во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил перцовый баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки.
Как отмечали в СК, изначально Подкопаев отрицал вину, но впоследствии признался в нападении на стражей порядка и заключил сделку со следствием. В последнем слове молодой человек заверил, что не желал "навредить сотрудникам органов".
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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