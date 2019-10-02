Кабмин обсудит расширение списка охотников

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России в среду обсудит законопроект, расширяющий круг лиц, которые имеют право охотиться в целях регулирования численности животных, сообщила пресс-служба кабмина.

Законопроектом вносятся изменения в статью 16 федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Сейчас законом предусмотрено, что охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения. Также, согласно закону, в общедоступных охотничьих угодьях охота в целях регулирования численности животных осуществляется работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя на основании трудового или гражданско-правового договора.