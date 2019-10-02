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РИА Новости

Кабмин обсудит расширение списка охотников

00:45 02.10.2019 (обновлено: 10:08 02.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России в среду обсудит законопроект, расширяющий круг лиц, которые имеют право охотиться в целях регулирования численности животных, сообщила пресс-служба кабмина.
Законопроектом вносятся изменения в статью 16 федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Сейчас законом предусмотрено, что охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения. Также, согласно закону, в общедоступных охотничьих угодьях охота в целях регулирования численности животных осуществляется работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя на основании трудового или гражданско-правового договора.
"Законопроектом предлагается расширить круг субъектов права, регулирующих численность охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, предоставив право осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов лицам, указанным в части 1 статьи 20 Закона об охоте (охотниками, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре)", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
00:40РИА Новости
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