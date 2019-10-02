Правительство обсудит увеличение выплаты регионам на лекарства по соцпомощи

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России в среду обсудит выделение регионам еще 662 миллионов рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания, сообщила пресс-служба кабмина.

Так, на заседании планируется рассмотреть изменения в распределение в 2019 году финансирования субъектов РФ и города Байконур в части оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Как поясняется, в 2019 году на эти цели правительство одобрило выделение регионам более 34,4 миллиарда рублей.