Правительство обсудит увеличение выплаты регионам на лекарства по соцпомощи

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России в среду обсудит выделение регионам еще 662 миллионов рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания, сообщила пресс-служба кабмина.
Так, на заседании планируется рассмотреть изменения в распределение в 2019 году финансирования субъектов РФ и города Байконур в части оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
Как поясняется, в 2019 году на эти цели правительство одобрило выделение регионам более 34,4 миллиарда рублей.
"По состоянию на 1 июля 2019 года численность граждан, имеющих право на получение данной государственной социальной помощи, составила 3 481 999 человек (увеличение на 110 017 человек). В связи с этим проектом предлагается увеличить на 662 764,5 тысячи рублей (до 35 126 861,6 тысячи рублей) общий объём субвенций", - говорится в сообщении.