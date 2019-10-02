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РИА Новости

Правительство обсудит увеличение выплаты регионам на лекарства по соцпомощи

00:33 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России в среду обсудит выделение регионам еще 662 миллионов рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания, сообщила пресс-служба кабмина.
Так, на заседании планируется рассмотреть изменения в распределение в 2019 году финансирования субъектов РФ и города Байконур в части оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
Как поясняется, в 2019 году на эти цели правительство одобрило выделение регионам более 34,4 миллиарда рублей.
"По состоянию на 1 июля 2019 года численность граждан, имеющих право на получение данной государственной социальной помощи, составила 3 481 999 человек (увеличение на 110 017 человек). В связи с этим проектом предлагается увеличить на 662 764,5 тысячи рублей (до 35 126 861,6 тысячи рублей) общий объём субвенций", - говорится в сообщении.
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