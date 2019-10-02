Кабмин обсудит дополнительные профпрограммы по противодействию коррупции

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит законопроект об утверждении дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия коррупции, сообщила пресс-служба кабмина.

Законопроектом вносятся изменения в статью 76 федерального закона "Об образовании в РФ".

"Законопроектом предусмотрено утверждение типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия коррупции федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы, по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы", - говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить Федеральное агентство по делам национальностей полномочием утверждать типовые дополнительные профессиональные программы в области государственной национальной политики страны (для государственных и муниципальных служащих).