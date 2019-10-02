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РИА Новости

Кабмин обсудит дополнительные профпрограммы по противодействию коррупции

00:31 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Российской Федерации
Здание правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Здание правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит законопроект об утверждении дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия коррупции, сообщила пресс-служба кабмина.
Законопроектом вносятся изменения в статью 76 федерального закона "Об образовании в РФ".
"Законопроектом предусмотрено утверждение типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия коррупции федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы, по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы", - говорится в сообщении.
Кроме того, законопроектом предлагается наделить Федеральное агентство по делам национальностей полномочием утверждать типовые дополнительные профессиональные программы в области государственной национальной политики страны (для государственных и муниципальных служащих).
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Как отметили в пресс-службе правительства, законопроект направлен на обеспечение единых подходов в дополнительном профобразовании государственных и муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции и реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года.
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