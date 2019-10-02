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РИА Новости

Кабмин России обсудит предварительные итоги уборки урожая в 2019 году

00:32 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду обсудит предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о предварительных итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году", - говорится в сообщении.
Минсельхоз РФ ожидает, что валовый сбор зерна в России в 2019 году составит 118 миллионов тонн и повысил прогноз по урожаю пшеницы до 78 миллионов тонн с 75 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы.
По прогнозам Минсельхоза, экспорт зерновых в нынешнем сельхозсезоне (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) составит около 45 миллионов тонн, в том числе 36 миллионов тонн пшеницы.
Уборка урожая пшеницы
25 сентября, 12:29РИА Новости
Минсельхоз повысил прогноз по урожаю пшеницы до 78 миллионов тонн
Экспорт зерна из РФ в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн, включая 35,2 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам минувшего сельхозгода сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.
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