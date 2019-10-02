Путин может встретиться с главой ExxonMobil на пленарной сессии РЭН

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" и, как ожидается, проведет отдельную встречу с главой американской нефтегазовой компании ExxonMobil Дарреном Вудсом.

Третий международный форум РЭН пройдет в центральном выставочном зале "Манеж". Он стартует в среду и продлится до 5 октября. Ранее о планах участия главы государства в энергонеделе сообщила пресс-служба Кремля.

По данным организаторов РЭН, в пленарном заседании также примут участие генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, председатель совета директоров и глава ExxonMobil Corporation Даррен Вудс, глава британской нефтегазовой компании BP Роберт Дадли, руководитель австрийской OMV Райнер Зеле, президент финского энергоконцерна Fortum Corporation Пекка Лундмарк.

Центральной темой дискуссии на пленарной сессии форума станет "энергетическое партнерство для устойчивого развития". Модератором выступит корреспондент NBC News Кир Симмонс. Участники заседания обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, глобальные энергетические вызовы, пути и механизмы их преодоления.

Гости РЭН-2019

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами ранее не исключил, что Путин на полях форума может провести отдельную, но короткую встречу с главой ExxonMobil, в ходе которой стороны поговорят о потенциальном сотрудничестве. Отвечая на вопрос, будет ли российский лидер обсуждать с главой американской компании ее выход из проектов "Роснефти" из-за санкций, представитель Кремля сообщил, что никаких конкретных планов нет.

Согласно программе форума, 2 октября на сессии "К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли" выступит министр нефти Ирана Бижан Зангане. Сам он ранее сообщал, что в ходе визита в Россию проведет переговоры с главой министерства энергетики РФ Александром Новаком по вопросу сотрудничества Тегерана и Москвы. А вот на 3 октября запланировано выступление министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана аль Сауда; вместе с российским коллегой он примет участие в сессии "Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире".

Также участвовать в РЭН планирует министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима. Он сообщал РИА Новости, что повестка включает его беседу с главой Минэнерго РФ, министр также рассчитывает провести в Москве переговоры с "Газпромом" и "Лукойлом". По его словам, эти компании, а наряду с ними и "Роснефть", проявляли интерес к участию в проекте Fortuna по добыче газа для сжижения в Экваториальной Гвинее.

В 2017 году российскую энергонеделю посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро, он выступил на панельной дискуссии "Нефть и геополитика: причины и последствия". В этом году гостей из числа глав государств на форуме не ожидается. Ранее в ходе визита в Анкару Путин пригласил на РЭН турецкого коллегу Тайипа Эрдогана. Но, как сообщил накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидер Турции не приедет, страна в рамках форума будет представлена на министерском уровне.

Крупные инфраструктурные проекты

Также во время поездки в Анкару в середине сентября Путин сообщил, что в рамках нынешней энергонедели будут обсуждаться вопросы инфраструктуры газоснабжения. По его словам, российская сторона именно на РЭН представит свое видение дальнейшей работы по проекту "Турецкий поток". Он предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Буквально несколько недель назад в Болгарии разрешился связанный с проектом судебный спор. В середине сентября Верховный административный суд страны снял помеху для продолжения "Турецкого потока", прекратив разбирательство по выбору подрядчика, им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering. Уже 18 сентября "Булгартрансгаз" и консорциум подписали контракт на 1,102 миллиарда евро на строительство и введение в эксплуатацию газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока".

Еще одним крупным реализуемым сейчас энергетическим проектом является "Северный поток-2". Он предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его также планируется достроить в нынешнем году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Как заявлял ранее министр энергетики Новак, российская сторона ожидает положительного решения Дании по этому вопросу, оснований для отказа нет.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Транзит газа через Украину

Если говорить о поставках российского газа в Европу, стоит отметить, что недавно состоялась и очередная трехсторонняя встреча по вопросу продолжения транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года. Очередной – третий – раунд переговоров, которые ведут Россия, Украина и Еврокомиссия, состоялся 19 сентября в Брюсселе, конкретных решений принято не было.

Впрочем, главы профильных министерств обеих стран сочли консультации конструктивными. Вместе с тем министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ по транзиту газа через Украину остается. По его словам, следующая министерская встреча по этому вопросу состоится в 20-х числах октября.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Стороны совместно с ЕК пытаются договориться о продолжении транзита после 2019 года. Обсуждаемых вариантов два - продление на некий срок действующего контракта или бронирование транзитных мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года.

ОПЕК+ и цены на нефть

Россия является одним из главных учредителей нефтяного пакта о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. В настоящий момент РФ занимает второе место среди крупнейших стран производителей нефти в мире - США и Саудовской Аравии.

Последнее заседание ОПЕК+ состоялось в июле в Вене, а в середине сентября в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В последние недели мир пристально следил и за колебаниями цен на нефть после атак на нефтяные объекты государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Между тем генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо 30 сентября сообщил, что страна добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты. По его словам, ситуация с ценами на нефть после инцидента также стабилизировалась. В свою очередь, глава Минэнерго РФ Новак на днях заявил журналистам, что на сегодняшний день цены вернулись к стабильному уровню около 60 долларов за баррель после предшествовавшего этому всплеска, вызванного атаками на объекты саудовской компании.

Повестка РЭН-2019

Международный форум "Российская энергетическая неделя" был учрежден распоряжением правительства РФ и проводится с 2017 года. Целью форума является демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Организаторами РЭН-2019 выступают Минэнерго России и правительство Москвы, а оператором проведения - Росконгресс. В числе участников нынешнего форума руководители крупнейших российских и зарубежных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты.

В рамках официальной программы РЭН состоится более 70 деловых мероприятий. Сессии будут посвящены, в частности, цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти. Также на повестке будут перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения, вопросы экологической трансформации энергетического рынка.