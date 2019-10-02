Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в фокусе внимания будут вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения.

Пристальное внимание

Президент не в первый раз уделяет внимание теме первичного звена здравоохранения. Еще в ходе прямой линии в июне этого года он называл три основные проблемы в этой сфере в России - это доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение.

Во время прошлого совещания по теме, которое прошло 20 августа, глава государства указал, что если первичное звено здравоохранения будет оставаться в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. "Потому что в первичном звене провал - вот в чем проблема", - заявил тогда Путин.

Он подчеркивал, что необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные способы их решения. По словам главы государства, проблем "еще очень много, речь идет о доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий". Он напомнил в ходе заседания, что планируется создавать и привести в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, ввести новые мобильные медицинские комплексы.

Глава государства тогда обратил внимание на кадровые вопросы и отметил, что вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в 2018 году находились 499 населенных пунктов с населением от 100 до 2 тысяч человек. Президент указал, что к 2021 году должно быть охвачено 100% таких населенных пунктов.

Путин обращал внимание, что остро стоит проблема материально-технической базы поликлиник и амбулаторий. По его словам, сами здания, многие из которых строились еще в советские времена, до сих пор не обновлялись, капитально не ремонтировались. Также он указывал, что устарело и оборудование, которое закупалось в 2005-2006 годах, высок уровень износа санитарного автотранспорта.

Мотивация для медиков

Путин заявлял, что в стране нужна система, которая мотивировала бы медицинский персонал повышать качество работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования. Глава государства предложил членам правительства в рамках совещания еще раз обсудить тот набор мероприятий, который предусмотрен национальным проектом "Здравоохранение", и посмотреть, как это соотносится с реальными ожиданиями и потребностями граждан.

Президент напомнил, что цифры и ресурсы, которые предусмотрены для проекта "Здравоохранение" - это 1 триллион 360 миллиардов рублей. Из них по двум программам на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 миллиарда рублей. Президент тогда призвал потратить эти средства "с умом".

При этом глава государства указал, что люди по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. По его словам, пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку, а медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой.

Поручения Президента

Путин по итогам совещания 20 августа поручил правительству представить предложения, касающиеся установления ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Кроме того, президент поручил подготовить предложения по дополнительному повышающему коэффициенту к единовременным компенсационным выплатам медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа в районах Крайнего Севера, в Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью. Доклад должен быть подготовлен до 1 ноября.

До 1 декабря Путин поручил правительству представить предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения за счет освобождения от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. Кроме того, до 1 октября правительство представит предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медработников, предусмотрев при этом единую структуру зарплаты медработников на всей территории РФ, а также нормативы минимального оклада медработника.

Еще одно поручение правительству касалось разработки и утверждения принципов модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, к 30 ноября кабмин обеспечит проведение анализа состояния первичного звена здравоохранения, в том числе оценит уровень зарплаты медработников, оказывающих первичную помощь, и эффективность применяемых систем оплаты труда, а также степень износа медоборудования, транспорта и зданий медучреждений. Согласно поручениям, правительству необходимо до 10 января 2020 года организовать разработку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Доклады подготовить до 1 марта и 15 июля 2020 года.