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РИА Новости

В Турции открылась школа для детей работников проекта АЭС "Аккую"

00:03 02.10.2019
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказатель на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указатель на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
АНКАРА, 2 окт – РИА Новости. Торжественное открытие школы для детей работников проекта АЭС "Аккую", сооружаемой на юге Турции Росатомом, состоялось в городе Силифке турецкой провинции Мерсин, сообщила пресс-служба проектной компании АО "Аккую Нуклеар".
"В городе Силифке провинции Мерсин состоялось торжественное открытие школы для детей работников проекта АЭС "Аккую". Обучение в школе будет проводиться на русском языке по российским образовательным стандартам", - говорится в сообщении.
"Сегодняшнее событие знаменует собой новый этап проекта АЭС "Аккую": дети сотрудников проектной компании и подрядных организаций, приезжающих работать на площадку строительства станции, смогут получить образование на родном языке и по российским стандартам", - сказал на торжественной церемонии открытия школы управляющий директор по GR и международному сотрудничеству АО "Аккую Нуклеар" Алексей Фролов.
Он назвал открытие школы важным событием в развитии российско-турецких отношений. "Русские школы на территории Турции сейчас работают в крупнейших городах страны – Стамбуле и Анкаре, традиционно популярных среди российских туристов курортных городах Анталье и Аланье, однако впервые такая школа открывается в районе реализации масштабного межгосударственного проекта, что само по себе подчеркивает особую значимость проекта АЭС "Аккую" для России и Турции", - отметил Фролов.
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На торжественной церемонии также выступили глава муниципалитета Силифке Эрсин Эмироглу, исполняющий обязанности мэра города Садык Алтунок и директор программы АЭС "Аккую" АО "Концерт Титан-2" Роман Мустафин.
На начальном этапе здесь будут обучаться более 50 школьников и учеников дошкольных групп обучения. К концу текущего года количество учащихся вырастет до 150 человек. Учебное заведение будет функционировать как филиал Частной московской международной школы в Анталье. Программа обучения в школе включает начальное, основное и среднее общее образование, а также дошкольное образование детей от 3 до 7 лет.
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
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