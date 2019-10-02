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РИА Новости

"Попытка извиниться". Как в Грузии восприняли переговоры с Лавровым

08:00 02.10.2019 (обновлено: 08:06 02.10.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Встреча министров иностранных дел России и Грузии вызвала новую волну протестов в Тбилиси. Активисты молодежных организаций и оппозиционных партий окружили здание МИД и обвинили сотрудников ведомства в "предательстве национальных интересов". Однако многие в Грузии считают, что настало время конструктивного диалога с Москвой.

Место встречи изменить нельзя

Министерство иностранных дел Грузии расположено недалеко от проспекта Руставели, где все лето оппозиция проводила антиправительственные демонстрации. Поэтому, как только у активистов партии "Единое национальное движение" возник план выйти на пикет против российско-грузинского диалога, точкой сбора вновь стала центральная городская артерия. Оттуда протестующие двинулись к зданию внешнеполитического ведомства и взяли его в кольцо.
Свист и крики демонстрантов время от времени прерывались просьбами службы безопасности МИД разойтись. Но от этого пикетчики только распалялись.
"Стыдно! Стыдно! Стыдно!" — скандировала часть толпы.
"Позор коллаборантам!" — вторила ей другая.
Неудобства от акций протеста испытали на себе и туристы. Через улицу, где расположено здание МИД, лежит прямая дорога к тбилисскому фуникулеру. Чтобы пробраться к этой достопримечательности, многие гости города вынуждены были идти в обход. Но демонстранты продолжали кричать.
© Sputnik / Александр ШламовАкция протеста у здания МИД Грузии
Акция протеста у здания МИД Грузии
© Sputnik / Александр Шламов
Акция протеста у здания МИД Грузии

Непростые переговоры

Министры иностранных дел России и Грузии встретились на недавней Генассамблее ООН.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности", — сообщил российский МИД на своей странице в Facebook.
Помощь в организации встречи Сергея Лаврова с его грузинским коллегой Давидом Залкалиани оказала Швейцария. Но общались министры тет-а-тет, и только швейцарский шоколад на столе напоминал им о роли посредника.
Детали переговоров неизвестны, но Москва и Тбилиси заявили, что начавшийся диалог нацелен на улучшение двусторонних отношений. Взаимодействие по линии МИД между странами прервалось десять лет назад, и сам факт возобновления переговоров стороны расценили как большой прорыв.
"Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили", — заявил накануне переговоров Лавров. Он не исключил, что в ближайшее время прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено.
Подтвердил российский министр и то, что Москва вплотную занималась вопросам отмены виз для грузин. "Решение было непростым. Но Владимир Путин принял решение, что мы пойдем на это, чтобы народы дружили", — пояснил Лавров.
Однако произошедшее летом обострение отношений приостановило этот процесс.
Тбилиси комментировал итоги переговоров сдержаннее. В распространенном сообщении грузинского МИД основной акцент сделан не столько на повестке, сколько на посредничестве Швейцарии.
"Переговоры состоялась при организации Швейцарской Конфедерации. Все остальное — это инсинуации по теме", — заявили в грузинском МИД в ответ на обвинения оппозиции.
Президент Саломе Зурабишвили была откровеннее. "Есть два пути: один — путь войны, от которого мы отказались, а второй — путь диалога и дипломатии. Грузия обязательно должна попробовать этот путь и не закрываться в себе", — заявила она.
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани

"Извиниться за "Гавриловскую ночь"

"Инсинуации по теме", которые призывает прекратить грузинский МИД, возникли, как только стало известно о встрече. Почти все местные СМИ обвинили правящую партию "Грузинская мечта" в "заискивании перед Москвой" и назвали переговоры попыткой извиниться за ситуацию с российский депутатом Гавриловым.
Мнения граждан Грузии разделилось, многие восприняли возобновление переговоров с Россией с надеждой. Основные ожидания связаны с оздоровлением туристической отрасли, которая значительно пострадала с отменой прямых рейсов.
"Хотелось бы верить, что после переговоров Лаврова и Залкалиани Москва возобновит прямое авиасообщение. Я работаю гидом в Тбилиси, и сокращение численности российских туристов сильно ударило по моим финансам", — делится с РИА Новости жительница грузинской столицы Юлия Измайлова.
"Поток туристов из Европы и Азии растет, и худо-бедно он компенсирует потери отрасли. Но ведь за счет российских туристов доходы грузин росли бы быстрее. Диалог лучше, чем его отсутствие", — говорит агентству владелец хостела в Тбилиси Николай Концелидзе.
"В конце октября мы ждем группу российских туристов. В Тбилиси они летят через Ригу. Получается, что отмена прямого авиасообщения невыгодна всем: и грузинам, и россиянам. Надеюсь, что переговоры министров сдвинут ситуацию с мертвой точки", — рассказывает РИА Новости грузинский ресторатор Ираклий Циклаури.
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

Привычка критиковать

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что возобновление российско-грузинского диалога — в интересах обоих государств. Они отмечают внезапность встречи министров иностранных дел.
"Залкалиани не самый сильный грузинский дипломат. Главное его достоинство — лояльность лидеру правящей "Грузинской мечты" и олигарху Бидзине Иванишвили. Но на переговорах с опытным Лавровым это ему вряд ли помогло", — рассуждает в беседе с РИА Новости профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе.
Не верит эксперт и в то, что вопрос Южной Осетии и Абхазии был на этой встрече в центре внимания. "Полагаю, что в присутствии Лаврова Залкалиани даже не смог произнести вслух слово "деоккупация". Все это — бахвальство грузинского МИД, сокрытие факта, что именно Тбилиси выступил инициатором встречи, — и возмутило общественность", — отмечает профессор.
Он обращает внимание на переговоры, которые ведут спецпредставители Москвы и Тбилиси — Зураб Абашидзе и Григорий Карасин. "Между двумя политиками налажен личный доверительный контакт. Благодаря этому каналу странам даже в отсутствие дипотношений удавалось решать сложные вопросы. Было бы хорошо возобновить контакты по линии Абашидзе — Карасин", — предполагает грузинский эксперт.
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Георгий Гахария
Политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе надеется, что переговоры Лаврова и Залкалиани — это попытка взяться за решение насущных проблем, отбросив стереотипы.
"Диалог с Россией не означает, что Грузия отступила от своих требований по Южной Осетии и Абхазии. Но есть и другие актуальные вопросы. Переговоры глав МИД двух стран — важный шаг как минимум в возобновлении прямого авиасообщения", — объясняет Сихарулидзе.
Возникший в обществе раскол по поводу встречи Лаврова и Залкалиани эксперт объясняет действиями оппозиции.
"Оппозиция из "Единого национального движения" любой успех власти тут же оборачивает в поражение. Так произошло и на этот раз. Как только стало известно о переговорах министров, партия заявила, что власть сдалась перед Москвой. Многие граждане уже не обращают внимания на критику оппозиции", — говорит Сихарулидзе.
"Пока итоги встречи неочевидны, — отмечает политолог. — Но говорить все же лучше, чем постоянно огрызаться и кричать".
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Давид ЗалкалианиГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровГригорий КарасинМихаил СаакашвилиМоскваООНГрузияFacebook, Inc.В мире
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