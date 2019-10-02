"Ожившее Евангелие": как девочка из приюта написала икону президенту

МОСКВА, 2 окт — Алексей Михеев. "Бог детских домов не создавал!" — с порога говорит священник Феодосий Амбарцумов. Он воспитывает девять приемных детей, и все они — с особенностями развития. Рядом, в большом деревянном доме в Вырице под Петербургом, живут еще несколько подобных семей — это центр "Умиление". Чем уникален православный приют для детей-инвалидов и как его воспитанница Аня Яковлева однажды встретила президента — в репортаже РИА Новости.

На месте концлагеря

Отец Феодосий опекает детей от семи до 18 лет. Когда он учился в Петербургской духовной семинарии, регулярно ездил в детские интернаты Ленобласти — проповедовал, помогал, утешал. Вскоре он и его друзья поняли: лучшее, что можно дать сиротам с инвалидностью, — это семья.

"Мы поняли, что недостаточно просто приезжать к ним даже два раза в неделю, — так не переломить детдомовскую тенденцию. Было ощущение, что все усилия будто проваливаются в трубу: дети матерились, курили. И у нас возникла идея создать "Православный детский дом" — с акцентом на последнем слове", — рассказывает отец Феодосий.

Так в 2012 году появился центр "Умиление". У первых подопечных стоял диагноз "отклонения в развитии восьмого типа". Это последняя и самая тяжелая ступень, с ней невозможно, например, получить высшее образование.

© Фото : Татьяна Матаева Священник Феодосий Амбарцумов в Центре приемных семей "Умиление" © Фото : Татьяна Матаева Священник Феодосий Амбарцумов в Центре приемных семей "Умиление"

Купить землю для Центра в известном дачном районе — Вырице — помогли благотворители. Некогда рядом жил Владимир Набоков. Кроме того, оказалось, что в расположенный здесь в годы немецкой оккупации концлагерь свозили детей со всей области. Они умирали от голода, холода и медицинских опытов — у годовалых малышей забирали кровь.

"Для нас такая "преемственность", конечно, стала шоком. Символично, что теперь здесь детей буквально спасают", — признается священник.

Сейчас "Умиление" — это один обжитый и два строящихся деревянных дома, где живут четыре семьи, взявшие в опеку 17 детей-инвалидов. Когда завершится строительство новых домов, Центр сможет принять дополнительно девять семей.

За бороду до слез — и "аминь"

А началось все, по словам отца Феодосия, с маленькой девочки Ани, которую он встретил в одном из детдомов и привел в храм. Там тогда служил известный в Русской церкви местный старец — 90-летний протоиерей Иоанн Миронов, к которому приезжали за духовным советом со всей страны и даже из-за границы. Он очень полюбил девочку и благословил отца Феодосия взять ее на воспитание.

© Фото : Татьяна Матаева В Центре приемных семей "Умиление", Ленинградская область © Фото : Татьяна Матаева В Центре приемных семей "Умиление", Ленинградская область

"Три люстры у нас уничтожила Аня! С одной стороны, у каждого нашего подопечного есть свой "послужной список", но чтобы так… Когда она заходила в храм, через секунду об этом знали все. Держали ее за руки, за ноги: и то и другое представляло угрозу, но она в первую же встречу так дернула отца Иоанна за бороду, что у того слезы выступили. Однако сказал: это самая хорошая девочка будет. Я не поверил. А напрасно не поверил", — вспоминает основатель приюта.

Вскоре после посещения храма Аню из детдома отправили на три месяца в психиатрическую больницу. Тогда отец Иоанн потерял покой и все спрашивал: "Где моя Анечка? Надо ее забрать".

"Мы навещали ее в клинике. И каждый раз, когда она чувствовала, что мы собираемся уходить, персонально каждого дергала за бороду и плевала в лицо. Причем не общим каким-то плевком, а в каждого конкретно, "на дорожку", — смеется священник. — Ей не хотелось, чтобы мы уходили, а говорить Аня почти не могла".

Слов девочка тогда действительно знала совсем немного. "Мама", "папа", "да", а также "ку" — кушать, "па" — спать и "аминь" — под это определение подпадало все, что связано с Церковью.

© Фото : Татьяна Матаева В Центре приемных семей "Умиление", Ленинградская область © Фото : Татьяна Матаева В Центре приемных семей "Умиление", Ленинградская область

"А однажды, когда Аня была уже у нас в доме, отключили надолго воду. Ане между делом кто-то сказал: ты помолись, чтобы включили снова, тяжело без воды. Аня и молится: "Аминь — буль-буль". — И с этого момента она стала спокойнее и радостнее, а мы поняли, что создадим большой Центр приемных семей, где такие дети, как Анечка, будут счастливо жить и развиваться", — вспоминает собеседник агентства.

Теперь, спустя несколько лет, девочка не только разговаривает, но и пишет иконы, которые можно увидеть в храмах епархии. А одну икону уже давно хранит персонально для президента страны. На ней изображен преподобный Серафим Вырицкий, известный пророчествами о судьбах России.

Рождество с президентом

"В прошлом году она начала говорить, что очень бы хотела познакомиться с Владимиром Путиным. И всего через две недели мы узнаем, что он на Рождество будет в Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе. Аня вместе с приемной мамой (супругой отца Феодосия. — Прим. ред.) пришла в храм и без всякого протокола, когда президент переступил порог, протянула ему руку и сказала: "Я Аня". "Теперь буду знать", — ответил глава государства. Такая рождественская сказка про ребенка с тяжелой судьбой, мечта которого сбылась", — рассказывает руководитель проектов Центра "Умиление" Александра Запевалова.

— А как все же получилось, что ребенок, умевший только драться и не способный сказать нескольких слов, так изменился и всему научился, даже писать иконы?" — спрашиваю я.

— Терпение и любовь приемных родителей. Только благодаря этому она стала такой, как сейчас. Когда люди живут для других, всегда получается чудо. Сейчас еще историю расскажу, — улыбается отец Феодосий.

Христос и жвачка

Одна из подопечных Центра — Яна — практически ослепла, после очередного осложнения ей хотели целиком удалить глаз, она долго лежала в больнице. А пока врачи решали, как быть, к Яне в палату положили девочку Олю из отдаленного областного интерната. "Помоечную". "Простите, ну не могу сказать иначе", — подбирает слова священник. Вспоминает, как та дожевывала подобранную с асфальта жвачку и воровала все подряд.

"И Оля так прилипла к нашей Яне! Говорила: счастье ей подарю. А мы поняли, что нашли еще одного ребенка. Ведь получилось, что мы никогда бы не встретились, если бы не Янины болезнь и страдания. Через чужую боль другой человечек обрел семью и счастье. Это, я считаю, абсолютное христианство, воплощение истин Евангелия", — уверен священник.

© Фото : Татьяна Матаева Центр приемных семей "Умиление", Ленинградская область © Фото : Татьяна Матаева Центр приемных семей "Умиление", Ленинградская область