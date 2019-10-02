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РИА Новости

Неудобная годовщина. Забытое отравление в Солсбери

08:00 02.10.2019 (обновлено: 08:04 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Британию сотрясают скандалы просто-таки эпического масштаба. Приостановка работы парламента признана решением суда незаконной, пресса обсуждает, отправят ли премьер-министра за решетку и побьет ли он исторический антирекорд самого короткого срока пребывания на высшем посту.
В общем-то, объяснимо, почему на таком бурном фоне несколько затерялся вопрос: "А где же Скрипали?" Хотя даже в нынешней ситуации внутриполитического хаоса дело об отравлении бывшего российского спецслужбиста и его дочери напоминает время от времени о себе очередными новостями о "коварной" России.
То вдруг выяснилось, что следы вещества, которое якобы является "Новичком" и представляет собой невероятно смертельный яд, обнаружены в крови еще одного полицейского, помимо сержанта Бейли, официально признанного потерпевшим в первый день скандала. Имя второго "пострадавшего" зачем-то засекретили. При этом ни одно СМИ, сообщившее о новой сенсации, не задалось вопросом, как же "отравленный" полицейский даже не почувствовал симптомов отравления веществом, способным уничтожать роты и полки противника. Британские массмедиа с самых первых дней истории со Скрипалями привыкли воспроизводить новости, не задавая лишних вопросов.
После информации о втором "отравленном" полицейском некоторые жители Солсбери, где и произошли описанные события, бросились сдавать кровь для выявления следов поражения организма. К счастью, анализы не показали никаких признаков заражения.
Посольство Российской Федерации в Великобритании
4 сентября, 14:04РИА Новости
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
И снова-таки ни одно из СМИ, распространивших данную информацию, не задало резонный вопрос: как же так получилось, что Скрипали, судя по официальной версии, отравленные смертельным ядом у себя дома, преспокойно отправились в центр города, погуляли, отобедали — и при этом умудрились не заразить никого из тех, с кем контактировали по ходу своей прогулки? Но к чему эти лишние вопросы, если они могут поколебать стойкую веру в, "хайли лайкли", причастность России к химической атаке на Британию!
В небывалом шуме вокруг Брексита не потонула новость и о том, что британец Чарли Роули, пострадавший от некоего нервно-паралитического вещества летом прошлого года в городке Эймсбери, решил отсудить у России миллион фунтов (около 80 миллионов рублей). Якобы за смерть его подружки Дон Стерджес (которой он, кстати, уже успел найти замену) и за недомогания, которые испытывает до сих пор. По его словам, он и сейчас переживает приступы паники и головной боли, которые едва не доводят его до мыслей о самоубийстве.
Российское посольство в Великобритании уже отметило, что если адвокат Роули действительно хочет восстановить справедливость и помочь своему клиенту, то попытка апелляции к Москве совершенно бесперспективна, поскольку явно не по адресу. Россия сразу предлагала помощь в расследовании загадочных отравлений в Солсбери и Эймсбери. Российские власти на различных уровнях постоянно задавали резонные вопросы о том, как получилось, что флакон, якобы содержавший некое отравляющее вещество, оказался в руках Стерджес спустя несколько месяцев после инцидента со Скрипалями. И не получили ни единого ответа на свои многочисленные запросы относительно деталей инцидентов.
И как тут не вспомнить официальное заявление британской полиции о том, что никаких доказательств причастности российских властей к отравлениям нет. На основании чего, спрашивается, Роули собирается обвинять Москву? А вот к собственной полиции у него должно быть немало претензий. Не только в связи с тем, что не были приняты меры для выявления злополучного флакона, совершившего поразительное путешествие из одного города в другой (опять-таки, если верить официальной версии), но и в связи с задержкой в установлении причин отравления двух жителей Эймсбери.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
7 августа, 15:05РИА Новости
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Заметим, что родители умершей Стерджес прямо обвинили британское правительство в смерти дочери, задав резонные вопросы по поводу пребывания Скрипаля в Солсбери и мер, которые Лондон принял для обеспечения безопасности окружающих. В этой связи логично было бы подавать иск на солидную сумму в адрес своих властей, а не чужих.
Британская пресса на протяжении всего времени, прошедшего после отравления Скрипалей, также старательно избегает любой версии, которая могла бы связать инцидент с секретной лабораторией Портон-даун, по странному стечению обстоятельств находящейся аккурат между Солсбери и Эймсбери. Иначе ведь неизбежно возникновение конспирологических теорий. Ах да, привязка России к отравлению Скрипалей тоже такая. Ну это же не британское правительство. Москву можно обвинять в чем угодно, а Лондон — нет.
Еще один факт, который старательно обходят газеты Соединенного Королевства: Роули и Стерджес проживали непосредственно возле Боском-даун, авиабазы Министерства обороны Британии, управляемой в последние годы частной оборонной компанией. На этой же базе работает мать погибшей — Каролин Стерджес. Но увязывать все это воедино — значит, снова порождать теории, которые уводили бы внимание публики от заранее назначенного виновника.
Кстати, британская пресса, даже в условиях политического кризиса не пропустившая новость о планах Роули выбить с России миллион, совершенно проигнорировала знаковую годовщину еще одного скандала с похожими обвинениями. Год назад тамошние газеты подняли неимоверный шум по поводу "отравления" в том же Солсбери экстравагантной пары — "короля оргий" Алекса Кинга и его подружки, русской "фотомодели" Анны Шапиро. Самая тиражная газета Британии вышла с огромным заголовком на первой странице: "Путин пытался убить меня крысиным ядом".
Собор Девы Марии в английском городе Солсбери
20 сентября 2018, 08:00РИА Новости
И этого — тоже Путин. Правда об отравленном в Солсбери "короле оргий"
История с самого начала выглядела очень уж примитивной, что не помешало прессе на несколько дней раздуть шпионскую сенсацию в стиле дела Скрипалей. А вот сообщение о том, что упомянутый аферист Кинг с подружкой, которые затем бросились в бега, были этим летом найдены полицией и арестованы, почему-то преподнесено очень скромно, без первополосных заголовков и шума. Как и тот факт, что Кинг приговорен к 11 годам тюрьмы за торговлю наркотиками.
Думается, не приходится объяснять причину утери всяческого интереса и к прошлогодней громкой истории, и к "русской фотомодели", якобы отравленной лично Путиным. Если лишний раз напомнить о ней, возникнут неудобные аналогии и сомнения по поводу похожих обвинений в адрес России по делу Скрипалей и по отравлению несчастной жительницы Эймсбери. И тогда вдруг у кого-то возникнет крамольная мысль о том, что, "хайли лайкли", виновата не Москва, а Лондон с его сомнительными экспериментами на базах Портон-даун и Боском-даун. Соответственно, и иски на миллион нужно подавать не по тому адресу.
Вот почему подобные "конспирологические" теории необходимо отметать сразу, постоянно прямо указывая в сторону России. Чем британская пресса не устает заниматься до сих пор.
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ВеликобританияРоссияАвторы
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