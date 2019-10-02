"Сжигает десятки гектаров земли". Чем решили усилить российскую артиллерию

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Массированный удар, стена пламени и осколков, быстрая смена позиции — российская армия берет на вооружение реактивные системы залпового огня "Торнадо". Очередная партия крупнокалиберных "Торнадо-С" Массированный удар, стена пламени и осколков, быстрая смена позиции — российская армия берет на вооружение реактивные системы залпового огня "Торнадо". Очередная партия крупнокалиберных "Торнадо-С" поступит в войска до конца 2020-го. Со временем новые установки полностью заменят устаревающие "Грады" и "Смерчи". Об уникальном семействе РСЗО — в материале РИА Новости.

Ракетный шквал

"Торнадо-С" — самая мощная и дальнобойная реактивная система залпового огня в мире. На вооружение ее приняли совсем недавно: первая бригада встала в строй в начале текущего года. Стартовые боевые пуски состоялись в апреле на полигоне Капустин Яр в Астраханской области — одиночные и групповые ракетные удары были нанесены по условным целям.

Одна установка несет двенадцать 300-миллиметровых реактивных снарядов. Они индивидуально разводятся по целям с помощью автоматизированной системы управления огнем. Координаты целей оператор получает от разведывательных спутников или беспилотников. Это качество выгодно отличает новую систему от предшественников и даже отчасти переводит в разряд высокоточного оружия.

© Фото : НПО "Сплав" РСЗО "Торнадо-С" © Фото : НПО "Сплав" РСЗО "Торнадо-С"

Осколочные и кумулятивно-осколочные снаряды уничтожают живую силу, технику и укрепления противника на расстоянии до ста двадцати километров. Судя по заявленным характеристикам, РСЗО полностью оправдывает свое название. Один полный залп "Торнадо-С" по мощи можно сравнить с тактическим ядерным ударом — дюжина управляемых ракет сметает все на площади шестьдесят семь гектаров.

"Младшая сестра" с литерой "Г" может выпустить сорок 122-миллиметровых неуправляемых снарядов на расстояние до сорока километров. Продолжительность залпа — двадцать секунд. Российские артиллеристы уже успели обкатать "Торнадо-Г" в Сирии. По результатам испытаний решено усилить броню и минозащищенность, а также увеличить грузоподъемность шасси и мощность двигателя.

Для этой системы разработаны три типа боеприпасов. Первый — снаряд с отделяемой осколочно-фугасной частью, шестикратно превосходящий по мощности стандартный боеприпас РСЗО "Град". Такие "огненные стрелы" сметают живую силу на открытой местности и в укрытиях, уничтожают грузовики и пикапы. Второй тип — кассетная боевая часть с кумулятивно-осколочными элементами — сжигает бронетехнику с толщиной брони до 140 миллиметров.

Снаряды третьего типа летят всего на двадцать километров, однако несут в боевых частях несколько тысяч шести- и девятимиллиметровых поражающих элементов, буквально выкашивающих вражескую пехоту.

Знаменитые предки

Напомним, РСЗО "Торнадо" — прямой потомок легендарных реактивных минометов БМ-13, прозванных в народе "Катюшами". Боевое крещение эти установки получили в июле 1941-го, одним залпом уничтожив живую силу и технику гитлеровцев, сосредоточенную на железнодорожной станции Орша в Белоруссии.

Вторым ударом батарея уничтожила переправу через реку Оршица со скопившимися на ней войсками вермахта. Два прогремевших один за другим залпа настолько ошеломили немцев, что те временно прекратили наступление на этом направлении.

"Катюши" отличались высокой маневренностью: сделав несколько пусков, они быстро меняли позиции и уходили из-под ответного удара противника. Минометы БМ-13 обычно применяли на самых сложных участках фронта, а немцы, желая заполучить для изучения хотя бы один образец, открыли на это оружие настоящую охоту. Чтобы не допустить захвата, каждая машина оснащалась устройством самоподрыва.

Главными преимуществами реактивной артиллерии перед классической всегда считались колоссальная плотность огня и огромные площади поражения. После Великой Отечественной войны Советская армия получила второе поколение таких систем — БМ-21 "Град". Это оружие стало по-настоящему массовым: с конвейера сошли более восьми с половиной тысяч установок.

"Градами" вооружены армии более тридцати стран, установки участвовали во множестве военных конфликтов. Модернизированные версии до сих пор составляют основу реактивной артиллерии российской армии. Другой тип РСЗО — установки "Ураган" — это крупнокалиберные и более дальнобойные аналоги "Града". Широко применялись в Афганистане, Чечне, воевали на Ближнем Востоке.

Одну из последних разработок отечественных оружейников — 300-миллиметровые системы РСЗО "Смерч" — американские военные аналитики включили в список "самого смертоносного российского оружия" наряду с танками Т-90, ракетными комплексами "Искандер" и системами противовоздушной обороны С-400.

Западный подход

На Западе к разработке систем залпового огня приступили гораздо позже, чем в СССР. Так, армия США получила на вооружение MLRS (Multy Launch Rocket System) только в начале 1980-х. В отличие от советских систем, американская пусковая установка базируется на гусеничном шасси бронемашины M2 Bradley. По задумке конструкторов такое решение должно было улучшить проходимость MLRS по пересеченной местности, однако, как показала практика, машины здорово потеряли в мобильности. Кроме того, гусеничную технику сложнее перебрасывать самолетами.

У американской пусковой установки нет труб-направляющих, а боеприпасы калибра 227 миллиметров размещены в двух одноразовых транспортно-пусковых контейнерах по шесть ракет в каждом. Неуправляемые снаряды оснащаются кумулятивно-осколочными или кассетными боевыми частями. Кроме того, для MLRS разработаны противотанковые боеприпасы с головками самонаведения. Дальность стрельбы РСЗО — от тридцати до сорока километров в зависимости от типа боеприпаса. Полный залп MLRS производит за минуту.

В арсенале американских артиллеристов есть еще одна система РСЗО — высокомобильная HIMARS. Она размещается уже на колесном шасси, что делает ее более маневренной и компактной. Пусковая установка, принятая на вооружение в 2003-м, схожа по конструкции с гусеничной MLRS. Однако в контейнере всего шесть ракет калибра 227 миллиметров. Кроме того, на машине можно разместить одну баллистическую ракету малой дальности ATACMS.

Впервые американцы массово применили РСЗО во время операции "Буря в пустыне" в Ираке. Несколько сотен установок MLRS выпустили по иракским войскам десятки тысяч неуправляемых ракет. Тогда же выявилось их отставание от советских образцов РСЗО. Например, американцам зачастую не хватало дальности стрельбы, а реактивные снаряды оказались недостаточно мощными, чтобы эффективно уничтожать бронетехнику.