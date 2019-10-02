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РИА Новости
Культура

"Друзья": выяснилось, от какой сюжетной линии отказался Мэттью Перри

00:26 02.10.2019
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Мэттью Перри
Американский актер Мэттью Перри
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Мэттью Перри — исполнитель роли Чендлера в культовом сериале "Друзья" отказался от одной сюжетной линии, предложенной сценаристами, сообщает NME.
Об этом рассказал Сол Аустерлиц, автор недавно опубликованной книги "Поколение "Друзей": взгляд изнутри на шоу, которое определило телевизионную эру" (Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era).
По его словам, Чендлер должен был зайти в гей-бар, потому что ему очень нравилось, как шеф-повар готовит бутерброды с тунцом. Мэттью Перри отказался это делать, и сценаристы не стали настаивать.
Также решено было отказаться от сюжетной линии, заключавшейся в том, что Рейчел Грин принимает ухаживания Гюнтера, и они начинают жить вместе, и от истории о том, что Чендлера допрашивает служба безопасности аэропорта после того, как он пошутил по поводу знака, который запрещал шутки по поводу бомб и угонов.
Кадр из сериала Друзья
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