"Друзья": выяснилось, от какой сюжетной линии отказался Мэттью Перри

По его словам, Чендлер должен был зайти в гей-бар, потому что ему очень нравилось, как шеф-повар готовит бутерброды с тунцом. Мэттью Перри отказался это делать, и сценаристы не стали настаивать.

Также решено было отказаться от сюжетной линии, заключавшейся в том, что Рейчел Грин принимает ухаживания Гюнтера, и они начинают жить вместе, и от истории о том, что Чендлера допрашивает служба безопасности аэропорта после того, как он пошутил по поводу знака, который запрещал шутки по поводу бомб и угонов.