"Друзья": выяснилось, от какой сюжетной линии отказался Мэттью Перри

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Мэттью Перри — исполнитель роли Чендлера в культовом сериале "Друзья" отказался от одной сюжетной линии, предложенной сценаристами, сообщает NME.
Об этом рассказал Сол Аустерлиц, автор недавно опубликованной книги "Поколение "Друзей": взгляд изнутри на шоу, которое определило телевизионную эру" (Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era).
По его словам, Чендлер должен был зайти в гей-бар, потому что ему очень нравилось, как шеф-повар готовит бутерброды с тунцом. Мэттью Перри отказался это делать, и сценаристы не стали настаивать.
Также решено было отказаться от сюжетной линии, заключавшейся в том, что Рейчел Грин принимает ухаживания Гюнтера, и они начинают жить вместе, и от истории о том, что Чендлера допрашивает служба безопасности аэропорта после того, как он пошутил по поводу знака, который запрещал шутки по поводу бомб и угонов.