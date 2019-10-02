Мишель Пфайффер одобрила Эль Фэннинг на роль новой Женщины-кошки

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мишель Пфайффер на премьере фильма "Малефисента: владычица тьмы" заявила, что ее коллега Эль Фэннинг могла бы справиться с ролью Женщины-кошки, сообщает Variety в своем Твиттере.
Michelle Pfeiffer thinks Elle Fanning is a great candidate for cat woman alongside Robert Pattinson's #Batman pic.twitter.com/FNNr6v726Y— Variety (@Variety) 1 октября 2019 г.
"Эль Фэннинг могла бы быть потрясающей в этой роли", — заявила актриса.
В небольшом интервью Пфайффер также рассказала, что вряд ли вернется к образу Женщины-кошки, которую в 1992 году играла в фильме Тима Бертона "Бэтмен возвращается".
Поклонников такой ответ актрисы не устроил.
"Вы — лучшая Женщина-кошка", "Мишель сама может вернуться и сыграть Селину", "Я люблю тебя, Мишель, но, сейчас ты не права", — прокомментировали пользователи социальной сети.