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РИА Новости
Культура

Мишель Пфайффер одобрила Эль Фэннинг на роль новой Женщины-кошки

05:11 02.10.2019
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© РИА Новости / PolyGram Filmed Entertainment, Warner Brothers(1992) / Екатерина ЧесноковаМишель Пфайффер в роли Женщины-кошки в фильме " Бэтмен возвращается" и актриса Эль Фаннинг
Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки в фильме Бэтмен возвращается и актриса Эль Фаннинг
© РИА Новости / PolyGram Filmed Entertainment, Warner Brothers(1992) / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мишель Пфайффер на премьере фильма "Малефисента: владычица тьмы" заявила, что ее коллега Эль Фэннинг могла бы справиться с ролью Женщины-кошки, сообщает Variety в своем Твиттере.
"Эль Фэннинг могла бы быть потрясающей в этой роли", — заявила актриса.
В небольшом интервью Пфайффер также рассказала, что вряд ли вернется к образу Женщины-кошки, которую в 1992 году играла в фильме Тима Бертона "Бэтмен возвращается".
Поклонников такой ответ актрисы не устроил.

"Вы — лучшая Женщина-кошка", "Мишель сама может вернуться и сыграть Селину", "Я люблю тебя, Мишель, но, сейчас ты не права", — прокомментировали пользователи социальной сети.

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