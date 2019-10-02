Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни

"Однажды, когда мы еще жили с Мэри, я проснулся посреди ночи, так как ко мне пришло вдохновение. Новую песню надо было немедленно записать, иначе она просто ушла бы. Поэтому я встал и пододвинул пианино, — процитировали слова Меркьюри в книге. — Она не хотела с этим мириться — ей это не нравилось, что было неудивительным для меня. Но что я мог поделать, если вдохновение могло поразить меня где угодно, иногда там, где я этого не ожидаю. В ванной, например. Это, безусловно, портит мою интимную жизнь".