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РИА Новости
Культура

Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни

03:19 02.10.2019
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© AP Photo / Gill AllenФредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen" во время концерта в Сиднее
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
© AP Photo / Gill Allen
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В новой книге о фронтмене группы Queen Freddie Mercury: A Life, In His Own Words упоминается привычка музыканта, которая мешала его интимной жизни, в частности, с бывшей возлюбленной Мэри Остин, сообщает Mirror.

"Однажды, когда мы еще жили с Мэри, я проснулся посреди ночи, так как ко мне пришло вдохновение. Новую песню надо было немедленно записать, иначе она просто ушла бы. Поэтому я встал и пододвинул пианино, — процитировали слова Меркьюри в книге. — Она не хотела с этим мириться — ей это не нравилось, что было неудивительным для меня. Но что я мог поделать, если вдохновение могло поразить меня где угодно, иногда там, где я этого не ожидаю. В ванной, например. Это, безусловно, портит мою интимную жизнь".

С Мэри Остин солист Queen состоял в отношениях до декабря 1976, пока не стало известно о его нетрадиционной сексуальной ориентации.
Тем не менее, он не раз называл Мэри "любовью всей его жизни", собирался жениться на ней и посвятил одну из самых известных песен Love of My Life.
Книга Freddie Mercury: A Life, In His Own Words вышла пятого сентября — в честь 73-й годовщины со дня рождения музыканта.
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