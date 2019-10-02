Петр Налич о чрезмерной популярности, списке Forbes, опере и буллинге

Оперное и эстрадное пение, сочинение музыки к фильмам, живопись, картонные скульптуры и архитектура — это бесконечный поиск себя или "разбрасывание"? Почему он – такой странный и неформатный – взорвал медиасреду, и как оценивает это спустя двенадцать лет? Жалеет ли, что стал "массовым" ради Евровидения? Чем живет и занимается сейчас, общается ли с музыкантами из распущенного им "Коллектива Петра Налича"? За что его травили в школе и во что это вылилось сейчас.
Честные ответы Петра Налича:
0:50 Как он стал первым российским музыкантом, популярным благодаря интернету
2:05 О побочных эффектах неожиданной популярности
4:40 Как Евровидение повлияло на его стиль и жалеет ли об этих переменах
6:05 Зачем из андеграунда ушел в "попсовую" историю и почему ненавидит, когда его "классифицируют"
10:30 Почему распался "Коллектив Петра Налича" и в каких они теперь отношениях
11:40 Оперные эксперименты — это серьезно или попытка "натянуть Налича на классику"
13:50 Спел оперный фрагмент a capella
14:40 О работе композитора над фильмом и в каких картинах можно будет услышать его музыку
16:20 Про академическое пение, эстраду, композиторство и картонные скульптуры: зачем он "разбрасывается"
17:45 Как "накрывает" после выступлений в детских хосписах
18:40 Как его травили в школе и что делает против буллинга теперь
19:45 Почему не обязательно понимать слова в песне, а слова не обязательно должны что-то значить
21:30 Свобода творчества против денег: должен ли художник идти на компромиссы
22:10 Концерты в виртуальной реальности: то, чего все ждали или отвлечение внимания от главного?
23:45 Почему не ездит с гастролями дальше Санкт-Петербурга
24:40 "Бумажный архитектор": что ему удалось построить
25:55 За что получает негативную реакцию зрителей на концертах
26:45 Почему не поет на концертах самую популярную песню Guitar
27:10 Как можно быть таким невозможно крутым?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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