Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) был учрежден распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2016 года.

Цель форума – демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. "Российская энергетическая неделя" является площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Мероприятие проходит при поддержке правительства РФ. В качестве генеральных партнеров выступают Госкорпорация "Росатом", ПАО "Газпром" и ПО "НК "Роснефть".

Первый Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 3-7 октября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге. В числе участников мероприятия были главы государств и правительств, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества. Общее число участников РЭН-2017 превысило 10 тысяч человек.

Ключевым событием официальной деловой программы форума стало пленарное заседание "Энергия для глобального роста", на котором выступил президент РФ Владимир Путин. Участие в РЭН также принял президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступивший в рамках панельной дискуссии "Нефть и геополитика: причины и последствия"

Второй Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 3-6 октября 2018 года в Москве. Ключевой темой года стала "Устойчивая энергетика для меняющегося мира". Пленарную сессию открыл президент России Владимир Путин.

В основе деловой программы Форума было два основных блока – "Глобальная энергетическая повестка" и "Планы развития российского Топливно-энергетического комплекса (ТЭК)".

Основная программа форума насчитывала 67 мероприятий в различных форматах. В деловой программе принял участие 471 спикер. На форуме выступили 20 иностранных министров.

Впервые в рамках РЭН состоялась презентация нового отчета ОПЕК – World Oil Outlook (WOO) 2018 – детальный анализ различных факторов, влияющих на мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе до 2040 года.

В рамках РЭН состоялась выездная панельная сессия Форума стран-экспортеров газа, прошли подведение итогов и награждение победителей четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК" и Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, вручение премии "Глобальная энергия".

12 экспонентов отраслевой выставки представили на своих стендах передовые разработки и достижения в области Топливно-энергетического комплекса. Среди них – компании "Газпром", "Россети", "Новатэк", "Росатом", "Фортум", "РусГидро", "Транснефть", "СИБУР", "Роснефть", а также правительство Москвы, Республика Татарстан и премия "Глобальная энергия".

На форуме был проведен Молодежный день РЭН-2018, где состоялись награждения победителей конкурсов "Энергопрорыв" и "Энергия молодежных инициатив", Международный инженерный чемпионат CASE-IN и финал конкурса #ВместеЯрче на лучший флешмоб.

В 2018 году РЭН посетили свыше 9,5 тысячи человек, из них около трех тысяч – представители бизнеса, включая сотрудников 700 компаний из России и 200 компаний из 66 других стран. Более 400 российских и 38 иностранных компаний были представлены их руководителями

Деловые сессии РЭН-2019 будут посвящены цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития, экологической трансформации энергетического рынка.

В первый день форума президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании "Энергетическое партнерство для устойчивого развития".

На площадке Форума также состоится Пятый Всероссийский конкурс средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК". В заключительный день мероприятия пройдет Молодежный день #ВместеЯрче – встреча молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса.