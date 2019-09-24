Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс столицы будет представлен на международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019", сообщает столичный Комплекс городского хозяйства.

"Правительство Москвы примет участие в деловой и выставочной программе Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет со 2 по 5 октября в Москве в ЦВЗ "Манеж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работы форума Москва представит результаты и поделится планами развития топливно-энергетического комплекса города, расскажет об опыте реализации инновационных и цифровых решений в этой сфере для создания комфортной среды и повышения качества жизни горожан.

"Топливно-энергетический комплекс столицы не только самый большой в России, это уникальная по мировым масштабам система: мощность энергосистемы Москвы превышает мощность отдельных мегаполисов и стран. За последние девять лет Москва внедрила множество инновационных и цифровых решений, которые вывели энергоэффективность города на новый уровень, улучшили экологию и обеспечили бесперебойной энергией горожан и бизнес", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По данным Комплекса городского хозяйства, в рамках форума представители российских и международных участников рынка ТЭК обсудят, какие технологии, решения и бизнес-модели в этой области наиболее востребованы, как обеспечить надежность и безопасность существующих систем и увеличить энергетические мощности, сократив затраты на их обслуживание, какие изменения необходимо внести в законодательство для внедрения новых решений, какую поддержку может оказывать государство для стимулирования этого процесса.