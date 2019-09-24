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РИА Новости

Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН

12:24 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс столицы будет представлен на международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019", сообщает столичный Комплекс городского хозяйства.
"Правительство Москвы примет участие в деловой и выставочной программе Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет со 2 по 5 октября в Москве в ЦВЗ "Манеж", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе работы форума Москва представит результаты и поделится планами развития топливно-энергетического комплекса города, расскажет об опыте реализации инновационных и цифровых решений в этой сфере для создания комфортной среды и повышения качества жизни горожан.
"Топливно-энергетический комплекс столицы не только самый большой в России, это уникальная по мировым масштабам система: мощность энергосистемы Москвы превышает мощность отдельных мегаполисов и стран. За последние девять лет Москва внедрила множество инновационных и цифровых решений, которые вывели энергоэффективность города на новый уровень, улучшили экологию и обеспечили бесперебойной энергией горожан и бизнес", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По данным Комплекса городского хозяйства, в рамках форума представители российских и международных участников рынка ТЭК обсудят, какие технологии, решения и бизнес-модели в этой области наиболее востребованы, как обеспечить надежность и безопасность существующих систем и увеличить энергетические мощности, сократив затраты на их обслуживание, какие изменения необходимо внести в законодательство для внедрения новых решений, какую поддержку может оказывать государство для стимулирования этого процесса.
"Создание комфортной городской среды – драйвер городского развития, и топливно-энергетический комплекс становится одним из ключевых инструментов повышения качества жизни в городе. ТЭК городов развивается исходя из запросов горожан. Городу важно правильно выстроить взаимодействие с горожанами и вовлекать их в процесс принятия решений и в реализацию проектов", – приводит пресс-служба слова Бирюкова.
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