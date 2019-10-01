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РИА Новости

Топ-менеджеры СУЭК вошли в рейтинг лучших российских менеджеров

10:41 01.10.2019 (обновлено: 10:42 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный директор, председатель правления ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" Владимир Рашевский на Красноярском экономическом форуме 2019
Генеральный директор, председатель правления ОАО Сибирская угольная энергетическая компания Владимир Рашевский на Красноярском экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Топ-менеджеры Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших менеджеров России, опубликованного Ассоциацией менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ", сообщает пресс-служба компании.
"В рейтинге высших руководителей в энергетике и ТЭК первое место занимает генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.
Первые строчки рейтинга также заняли другие руководители СУЭК: Владимир Тузов (директор по маркетингу), Игорь Грибановский (коммерческий директор), Александр Редькин (директор по правовым вопросам), Денис Илатовский (директор по логистике), Сергей Григорьев (директор по отношениям с органами власти).
Также верхние строчки в рейтинге занимают Дмитрий Сыромятников (директор по персоналу), Сергей Твердохлеб (директор по корпоративному управлению).
Основной акционер АО "СУЭК" Андрей Мельниченко традиционно находится в списке бизнес-лидеров России", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Владимир РашевскийСибирская угольная энергетическая компанияНовости компаний - Экономика
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