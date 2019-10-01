Топ-менеджеры СУЭК вошли в рейтинг лучших российских менеджеров

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Топ-менеджеры Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших менеджеров России, опубликованного Ассоциацией менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ", сообщает пресс-служба компании.

"В рейтинге высших руководителей в энергетике и ТЭК первое место занимает генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

Первые строчки рейтинга также заняли другие руководители СУЭК: Владимир Тузов (директор по маркетингу), Игорь Грибановский (коммерческий директор), Александр Редькин (директор по правовым вопросам), Денис Илатовский (директор по логистике), Сергей Григорьев (директор по отношениям с органами власти).

Также верхние строчки в рейтинге занимают Дмитрий Сыромятников (директор по персоналу), Сергей Твердохлеб (директор по корпоративному управлению).