Помпео и Конте обсудили отношения с Россией и Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019

Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019

РИМ, 1 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе, отношения с Россией и Китаем, сообщила во вторник вечером пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

"Переговоры позволили углубленно обсудить некоторые важные международные темы. По кризису в Ливии было отмечено полное совпадение позиций относительно необходимости совместно работать, чтобы как можно скорее найти политическое решение, сознавая необоснованность военного решения. Были также обсуждены отношения с Россией и Китаем в стратегическом плане и перспективы будущего саммита НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне", - говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели вопросы двусторонних отношений, согласившись с важностью дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и затронули проблемы, связанные с таможенными пошлинами.

Встреча между Помпео и Конте продолжалась чуть менее часа. Ранее во вторник госсекретарь США был принят в Квиринальском дворце президентом Италии Серджо Маттареллой. В среду американский политик проведет переговоры с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо.