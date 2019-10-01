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РИА Новости

Помпео и Конте обсудили отношения с Россией и Китаем

23:59 01.10.2019
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© REUTERS / Remo CasilliГоссекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019
Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019
© REUTERS / Remo Casilli
Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019
РИМ, 1 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе, отношения с Россией и Китаем, сообщила во вторник вечером пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
"Переговоры позволили углубленно обсудить некоторые важные международные темы. По кризису в Ливии было отмечено полное совпадение позиций относительно необходимости совместно работать, чтобы как можно скорее найти политическое решение, сознавая необоснованность военного решения. Были также обсуждены отношения с Россией и Китаем в стратегическом плане и перспективы будущего саммита НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Вчера, 12:49РИА Новости
Рябков рассказал о переговорах Лаврова и Помпео
Стороны также рассмотрели вопросы двусторонних отношений, согласившись с важностью дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и затронули проблемы, связанные с таможенными пошлинами.
Встреча между Помпео и Конте продолжалась чуть менее часа. Ранее во вторник госсекретарь США был принят в Квиринальском дворце президентом Италии Серджо Маттареллой. В среду американский политик проведет переговоры с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
Визит Помпео в Рим открыл программу его шестидневного турне, в рамках которого он посетит Италию, Ватикан, Черногорию, Северную Македонию и Грецию.
Госсекретарь США Майк Помпео
26 сентября, 19:52РИА Новости
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