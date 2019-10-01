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РИА Новости

В ЛНР призвали ввести особый статус Донбасса в законодательство Украины

23:30 01.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины должна имплементировать особый статус Донбасса в украинское законодательство, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.
Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.
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"Одно из важнейших обстоятельств, это то, что "формула Штайнмайера" фиксирует целый набор обязательств Украины - начиная от предоставления особого статуса, принятия специального законодательства для республик, до закрепления особого статуса в конституции Украины. В соответствии с "формулой Штайнмайера", украинский парламент должен имплементировать особый статус во всех его формах в украинское законодательство. До этого времени там его просто не было. Как только целый перечень законодательных актов будет принят, тогда особый статус и все связанное с ним и будет соответствовать украинскому законодательству и украинской конституции", - пояснил Мирошник.
Он уточнил, что подписание "формулы Штайнмайера" стало первым решением по политическому урегулированию конфликта, подписанное сторонами конфликта в Донбассе после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского.
"Формула является дополнением к комплексу мер и утверждает только механизм вступления в силу "особого статуса". Никаких обязательств по передаче границы, выводу войск и много другого, во что пытаются обернуть украинские политики горькую пилюлю "формула Штайнмайера", там нет. Это рамочное и компромиссное решение, которое ещё предстоит наполнить содержанием, которое будет обсуждаться и согласовываться с представителями ЛНР и ДНР в минском формате", - дополнил представитель ЛНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМинскЛуганскВ мире
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