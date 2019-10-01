В ЛНР призвали ввести особый статус Донбасса в законодательство Украины

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины должна имплементировать особый статус Донбасса в украинское законодательство, заявил РИА Новости во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.

"Одно из важнейших обстоятельств, это то, что "формула Штайнмайера" фиксирует целый набор обязательств Украины - начиная от предоставления особого статуса, принятия специального законодательства для республик, до закрепления особого статуса в конституции Украины. В соответствии с "формулой Штайнмайера", украинский парламент должен имплементировать особый статус во всех его формах в украинское законодательство. До этого времени там его просто не было. Как только целый перечень законодательных актов будет принят, тогда особый статус и все связанное с ним и будет соответствовать украинскому законодательству и украинской конституции", - пояснил Мирошник.

Он уточнил, что подписание "формулы Штайнмайера" стало первым решением по политическому урегулированию конфликта, подписанное сторонами конфликта в Донбассе после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского.