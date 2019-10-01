МИД Белоруссии прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера"

МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Согласование на переговорах в Минске "формулы Штайнмайера" - значимый шаг в установлении долгожданного мира на Украине, заявил во вторник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Согласование сторонами "формулы Штайнмайера" - это значимый шаг в направлении имплементации минских договоренностей и установления долгожданного мира в Украине", - говорится в сообщении, которое Глаз разместил в Twitter-аккаунте ведомства.

По словам пресс-секретаря, ведомство также искренне приветствует достигнутые договоренности о разведении начиная с 7 октября сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее во вторник спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что по итогам дискуссий по вопросам безопасности контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках в Золотом и Петровском.