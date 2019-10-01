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РИА Новости

МИД Белоруссии прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера"

23:16 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Согласование на переговорах в Минске "формулы Штайнмайера" - значимый шаг в установлении долгожданного мира на Украине, заявил во вторник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Согласование сторонами "формулы Штайнмайера" - это значимый шаг в направлении имплементации минских договоренностей и установления долгожданного мира в Украине", - говорится в сообщении, которое Глаз разместил в Twitter-аккаунте ведомства.
По словам пресс-секретаря, ведомство также искренне приветствует достигнутые договоренности о разведении начиная с 7 октября сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее во вторник спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что по итогам дискуссий по вопросам безопасности контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках в Золотом и Петровском.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерБелоруссияУкраинаВ мире
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