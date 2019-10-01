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РИА Новости

"Формула Штайнмайера" не принесет мира Украине, считает Безсмертный

23:02 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРоман Безсмертный
Роман Безсмертный
© РИА Новости / Стрингер
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Роман Безсмертный. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает, что согласование "формулы Штайнмайера" не принесет мир Украине, он призвал президента Владимира Зеленского на встрече в "нормандском формате" отказаться от нее.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Зеленский заявил, что для ее имплементации будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, а выборы на неподконтрольных территориях должны пройти по украинским законам и под наблюдением ОБСЕ.
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"Сегодняшнее подписание документа с так называемой "формулой Штайнмайера" - это путь к войне, а не к миру. Общество должно увидеть оригинал этого документа", - написал Безсмертный в Facebook.
По его словам, те условия, которые предусматривает "формула Штайнмайера", не отвечают интересам Украины. "Речь не идет о решении блока по безопасности, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории. Пока эти договоренности не имеют правового характера и не могут трактоваться как преступление! Поэтому я призываю президента Зеленского на "нормандии" отказаться от одобрения этого документа, чтобы не повторить судьбу Януковича (Виктор Чнукович - экс-президент Украины - ред.)", - заявил Безсмертный.
Он считает, что в случае, если выборы будут проведены, Украина получит "еще одно Приднестровье", а внутри страны будет обострение ситуации.
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"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРРоман БессмертныйФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
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