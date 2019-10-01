"Формула Штайнмайера" не принесет мира Украине, считает Безсмертный

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает, что согласование "формулы Штайнмайера" не принесет мир Украине, он призвал президента Владимира Зеленского на встрече в "нормандском формате" отказаться от нее.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Зеленский заявил, что для ее имплементации будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, а выборы на неподконтрольных территориях должны пройти по украинским законам и под наблюдением ОБСЕ.

"Сегодняшнее подписание документа с так называемой "формулой Штайнмайера" - это путь к войне, а не к миру. Общество должно увидеть оригинал этого документа", - написал Безсмертный в Facebook

По его словам, те условия, которые предусматривает "формула Штайнмайера", не отвечают интересам Украины. "Речь не идет о решении блока по безопасности, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории. Пока эти договоренности не имеют правового характера и не могут трактоваться как преступление! Поэтому я призываю президента Зеленского на "нормандии" отказаться от одобрения этого документа, чтобы не повторить судьбу Януковича (Виктор Чнукович - экс-президент Украины - ред.)", - заявил Безсмертный.

Он считает, что в случае, если выборы будут проведены, Украина получит "еще одно Приднестровье", а внутри страны будет обострение ситуации.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.