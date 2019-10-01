В Москве трое пострадали в результате столкновения двух трамваев

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Два трамвая столкнулись на востоке Москвы, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Ростокинском проезде, 13, столкнулись два трамвая, предварительно, три пострадавших", - рассказали в пресс-службе.

Причины ДТП устанавливаются.

В свою очередь пресс-служба "Мосгортранса" уточняет, что столкнулись трамваи №11 и №25, которые следовали в попутном направлении.

"В результате случившегося ушибы получили водитель одного из трамваев и двое пассажиров, серьезных травм нет", - сказали в пресс-службе.