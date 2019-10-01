Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T23:19Z
https://ria.ru/20191001/1559337153.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155907/17/1559071788_621:670:3072:2048_1036x0_80_0_0_c244cd9e7626a8e3bccd5fcbb60c9f4e.jpg
РИА Новости

В Москве трое пострадали в результате столкновения двух трамваев

22:47 01.10.2019 (обновлено: 23:19 01.10.2019)
823
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Два трамвая столкнулись на востоке Москвы, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На Ростокинском проезде, 13, столкнулись два трамвая, предварительно, три пострадавших", - рассказали в пресс-службе.
Причины ДТП устанавливаются.
В свою очередь пресс-служба "Мосгортранса" уточняет, что столкнулись трамваи №11 и №25, которые следовали в попутном направлении.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
"В результате случившегося ушибы получили водитель одного из трамваев и двое пассажиров, серьезных травм нет", - сказали в пресс-службе.
"Мосгортранс" отмечает, что движение трамваев по Ростокинскому проезду восстановлено.
114110
Обсудить 0
МосгортрансГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
В Сети появились кадры последствий урагана Мортимер в Петербурге
Опубликованы кадры последствий урагана "Мортимер" в Петербурге
РИА
Новости
Полицейская машина
В Перу десять человек погибли в результате ДТП
Навигатор GPS
В США завершили разработку системы GPS нового поколения
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова оценила создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ
Лента
новостей
Флаг ДНР
В России оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера"
Вид на реку Амазонку с борта МКС
НАСА обсуждает с "Роскосмосом" покупку мест на "Союзах" для полетов к МКС
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Канадский певец Джастин Бибер
Джастин Бибер опубликовал свадебные фотографии с Хейли Болдуин
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
В РАН объяснили, почему у космонавта из ОАЭ увеличилась голова на МКС
Гейша
В Японии туристов учат хорошим манерам через смартфоны
Михаил Боярский
В Петербурге проверят сообщения о нарушении Боярским правил парковки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На подмосковной даче нашли арсенал оружия
Алкогольная продукция в магазине
В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
Лента новостейМолния