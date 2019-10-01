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РИА Новости

В Перу десять человек погибли в результате ДТП

22:47 01.10.2019 (обновлено: 22:58 01.10.2019)
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© Fotolia / mario beauregardПолицейская машина
Полицейская машина
© Fotolia / mario beauregard
Полицейская машина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 окт - РИА Новости. Десять человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП на юге Перу, сообщает служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу (Sutran).
Автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. Трагедия произошла в провинции Киспиканчи, которая входит в регион Куско, известный туристическими объектами, такими как древний город Мачу-Пикчу.
"Согласно данным полиции, 10 человек погибли и 14 пострадали, они были доставлены в больницы", - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства находятся на месте для выяснения обстоятельств произошедшего.
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