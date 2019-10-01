Захарова оценила создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией похвалила главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько за создание группы "Балтик-плюс".

Ранее представитель Киева сообщила о формировании в Парламентской ассамблее Совета Европы сообщества, основной задачей которого станет противодействие России. В его состав войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Среди прочего участники группы намерены "продолжать политику непризнания аннексии Крыма".

Захарова "поддержала" планы "Балтик-плюс".

"Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно", — пошутила она в фейсбуке

Кроме того, дипломат отдельно выделила представителя Киева.

"А Елизавете Ясько за инициативу наше почтение с кисточкой и пальцем. Хотя за такое можно даже с огурцом. Так говорили в Одессе", — заключила Захарова.

Этим летом ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, после чего глава украинской делегации Владимир Арьев заявил о решении Украины покинуть сессию ПАСЕ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии также приняли решение последовать за украинскими коллегами, однако позже выяснилось, что один представитель Киева был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.

В понедельник в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ, она продлится до 4 октября. Новая делегация Украины отказалась от участия в заседаниях, но продолжит консультации с партнерами.