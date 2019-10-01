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РИА Новости

Захарова оценила создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ

22:40 01.10.2019 (обновлено: 06:44 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией похвалила главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько за создание группы "Балтик-плюс".
Ранее представитель Киева сообщила о формировании в Парламентской ассамблее Совета Европы сообщества, основной задачей которого станет противодействие России. В его состав войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Среди прочего участники группы намерены "продолжать политику непризнания аннексии Крыма".
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Захарова "поддержала" планы "Балтик-плюс".
"Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно", — пошутила она в фейсбуке.
Кроме того, дипломат отдельно выделила представителя Киева.
"А Елизавете Ясько за инициативу наше почтение с кисточкой и пальцем. Хотя за такое можно даже с огурцом. Так говорили в Одессе", — заключила Захарова.
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Этим летом ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, после чего глава украинской делегации Владимир Арьев заявил о решении Украины покинуть сессию ПАСЕ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии также приняли решение последовать за украинскими коллегами, однако позже выяснилось, что один представитель Киева был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
В понедельник в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ, она продлится до 4 октября. Новая делегация Украины отказалась от участия в заседаниях, но продолжит консультации с партнерами.
Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после возвращения Крыма в состав России.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
320496916826
Обсудить 51
Мария ЗахароваМИД РФВозвращение России в ПАСЕПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Она бы лучше сумму за ПАСЕ почаще комментировало в 6000000000 рублей.Считала бы сколько больниц не построено,сколько садов,сколько дорог .Пенсий на сколько не повышено.
1 октября, 23:31
Максимус Трой
14140232128
«Шпроты+»
2 октября, 01:24
РСРоман Славянский
74714006
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