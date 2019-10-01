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РИА Новости

СМИ сообщили о новом контракте на продажу Киеву американских Javelin

22:35 01.10.2019 (обновлено: 23:16 01.10.2019)
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© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Американские власти одобрили продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов, сообщило Блумберг со ссылкой на источники.
По информации агентства, контракт, предусматривающий покупку Украиной 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетно-пусковых установок, получил одобрение Госдепа и конгресса. Как рассказал собеседник Блумберга, о решении могут официально объявить позднее во вторник.
Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin
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"Зеленский – заложник". Эксперт о том, почему Киев закупает JavelinУкраинское Минобороны сообщило о планах купить у США противотанковые комплексы Javelin уже в этом году. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отмечал, что Киев намерен купить новую партию комплексов Javelin.

Предыдущий контракт

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.
Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это сделать, несмотря на многократные просьбы Киева.
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Российские власти не раз предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.
Против продажи оружия Украине также высказывались многие европейские политики, которые называли поставки вооружений Киеву рискованным путем выхода из кризиса.
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Javelin (ПТРК)Государственный департамент СШАВладимир ЗеленскийСШАУкраинаБезопасность
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