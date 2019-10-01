СМИ сообщили о новом контракте на продажу Киеву американских Javelin

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Американские власти одобрили продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов, сообщило Блумберг со ссылкой на источники. Американские власти одобрили продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов, сообщилосо ссылкой на источники.

По информации агентства, контракт, предусматривающий покупку Украиной 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетно-пусковых установок, получил одобрение Госдепа и конгресса. Как рассказал собеседник Блумберга, о решении могут официально объявить позднее во вторник.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отмечал, что Киев намерен купить новую партию комплексов Javelin.

Предыдущий контракт

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.

Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это сделать, несмотря на многократные просьбы Киева.

Российские власти не раз предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.