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РИА Новости

МИД Германии поприветствовал прогресс на переговорах в Минске

22:31 01.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Долгожданный прогресс на заседании в Минске открывает дверь для саммита нормандского формата, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Рад, что конструктивная атмосфера в трехсторонней контактной группе в Минске привела сегодня к долгожданному прогрессу. Таким образом дверь к саммиту "нормандской четверки" и следующим этапам реализации минских договоренностей открыта", - цитируется заявление министра на официальной странице МИД ФРГ в соцсети Twitter.
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