МИД Германии поприветствовал прогресс на переговорах в Минске

БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Долгожданный прогресс на заседании в Минске открывает дверь для саммита нормандского формата, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Рад, что конструктивная атмосфера в трехсторонней контактной группе в Минске привела сегодня к долгожданному прогрессу. Таким образом дверь к саммиту "нормандской четверки" и следующим этапам реализации минских договоренностей открыта", - цитируется заявление министра на официальной странице МИД ФРГ в соцсети Twitter

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.