В США завершили разработку системы GPS нового поколения

Порошенко сам смастерил GPS-навигатор и теперь знает, куда ему ехать Петр Порошенко заявил о создании "политического спецназа" против России. Таким образом, он сам обозначил суть своей деятельности, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.