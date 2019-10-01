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РИА Новости

В России оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера"

22:15 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг ДНР
Флаг ДНР
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские политики сочли подписание Киевом "формулы Штайнмайера" сдвигом в решении конфликта на юго-востоке Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада разработает закон об особом статусе Донбасса. Как уточнил украинский лидер, "формула" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины. Если наблюдатели ОБСЕ признают выборы состоявшимися по стандартам организации, закон об особом статусе Донбасса вступит в силу. По словам Зеленского, участники встречи в Минске устранили все препятствия для проведения саммита "нормандской четверки", дату согласуют в ближайшее время.
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"Сдвинет процесс с мертвой точки"

В МИД позитивно оценили согласование "формулы Штайнмайера". Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации Минских соглашений.
В свою очередь, депутат Госдумы Антон Морозов предположил, что подписание документа не было согласовано с Вашингтоном. По его мнению, США заинтересованы в сохранении тлеющего конфликта на Украине для давления на Россию.
"Европе же, включая Германию, необходимо побыстрее завершить этот "украинский проект", так как им хватает других забот и хлопот, например, в Восточной Европе", — сказал Морозов в комментарии газете "Известия".
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По мнению депутата Сергея Железняка, подписание "формулы Штайнмайера" позволит сдвинуть минский процесс с мертвой точки и будет способствовать возобновлению диалога в рамках "нормандского формата".
"В России, безусловно, поддерживают любые подвижки в плане урегулирования конфликта на Донбассе. При этом важно, чтобы все подписанные пункты, включая особый статус Донбасса и разведение сил, были исполнены в полном объеме", - заявил он РИА Новости.

"Серьезный успех Москвы"

Сенатор Алексей Пушков назвал решение Киева серьезным успехом Москвы.
"Все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. <…> Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой", - написал он в твиттере.
Сенатор Франц Клинцевич, наоборот, усомнился в намерении Украины закончить конфликт на юго-востоке страны.
"Здесь есть некий сдвиг, конечно, но они будут проводить провокации на линии разграничения огня", — заявил он в комментарии телеканалу "360".
При этом парламентарий отметил, что подписание документа все же дает перспективу на мирные изменения в Донбассе.
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Без конца и края. В Киеве высказались "об особом статусе Донбасса"Особый статус Донбасса не обсуждается, заявили в Киеве. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Наталья Макеева отметила, что украинские власти по-прежнему не идут ни на какие реальные уступки.
Сенатор Сергей Цеков также назвал подписание документа хорошим решением, однако, по его мнению, серьезность мирных намерений Киева покажет лишь время.
"Сейчас сделан серьезный шаг для выполнения Минских соглашений. Давайте подождем, посмотрим, как это будет реализовываться", - заявил он в комментарии RT.

"Победа здравого смысла"

Член Совфеда Константин Косачев назвал подписание "формулы" общим успехом.
"Это, вне всякого сомнения, победа здравого смысла и это общий успех. Но прежде всего тех, кто ждет разрешения конфликта, а это жители Юго-Востока, для которых эта формула вырабатывалась и для которых она рано или поздно сработает", написал он в фейсбуке.
Он также призвал не делить успех на "наш" и "не наш", так как это провоцирует срыв налаживающегося процесса.
"Националисты в Киеве уже пошли вперед. Не надо им помогать", - заключил парламентарий.
После объявления о решении Киева украинские националисты собрались у здания офиса президента с баннером "Нет капитуляции!".
"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Формула Штайнмайера"ДонбассРоссияУкраинаВ мире
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