Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T04:52Z
https://ria.ru/20191001/1559336279.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155819/81/1558198184_0:188:3069:1914_1036x0_80_0_0_e25e9e5f7fe7f6f1a074843e5726eb36.jpg
РИА Новости

В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России

22:05 01.10.2019 (обновлено: 04:52 02.10.2019)
10977
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлкогольная продукция в магазине
Алкогольная продукция в магазине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Алкогольная продукция в магазине. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Меры по контролю за алкогольной продукцией в России привели к значительному увеличению продолжительности жизни в стране, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
24 сентября, 21:52РИА Новости
Кузнецова поддержала идею запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Благодаря этому употребление алкоголя на душу населения снизилось на 43 процента.
Это привело к сокращению смертности в стране — на 39 и 36 процентов у мужчин и женщин соответственно. При этом уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.
В 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в России исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.
Алкоголь
19 сентября, 17:42РИА Новости
Нарколог заявил о нереальности допустимой нормы алкоголя в день
1675911238193
Обсудить 61
Здоровье - ОбществоВОЗРоссия
Популярные комментарии
А ВОЗ и ныне там же...отстал в своем развитии...Народ мрет как мухи,даже в молодом возрасте...что уж говорить про пожилых... Походу кто-то льёт воду на чью-то мельницу...
1 октября, 22:54
tot-samyi Killer
108001034
Шо, опять пенсионный возраст подымуть?...
1 октября, 22:26
AAviaalex
781925023
Рекомендуем
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Автомобиль скорой помощи
Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова оценила создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал запуск демократами процедуры импичмента переворотом
Дима Билан и Алла Пугачева
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Флаг ДНР
В России оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера"
Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке
Служебная собака помогла найти подозреваемого в убийстве кондуктора
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
Лента новостейМолния