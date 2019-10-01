В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России

ЖЕНЕВА, 1 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Меры по контролю за алкогольной продукцией в России привели к значительному увеличению продолжительности жизни в стране, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.

Благодаря этому употребление алкоголя на душу населения снизилось на 43 процента.

Это привело к сокращению смертности в стране — на 39 и 36 процентов у мужчин и женщин соответственно. При этом уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.