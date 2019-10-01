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РИА Новости

В Белгородской области два человека пострадали в ДТП

21:57 01.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения автобуса, ехавшего по маршруту Брянск - Белгород, с легковым автомобилем в Белгородской области, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Информация о ДТП в хуторе Жданово Яковлевского городского округа по улице Шоссейная поступила спасателям в 17.44 мск 1 октября.
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"Произошло столкновение автобуса Daewoo и автомобиля "Волга". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля остановился перед переходом пропустить пешеходов. С ним столкнулся следовавший следом автобус", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в момент ДТП в автобусе, выполнявшим рейс по маршруту Брянск - Белгород, находились три пассажира, никто не пострадал.
"В результате ДТП в лечебное учреждение обратились пассажиры автомобиля "Волга" - мужчины 1986 и 1968 годов рождения", - добавил представитель УМВД.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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