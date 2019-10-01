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РИА Новости

Партия Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева

21:36 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинская партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, говорится в заявлении партии, опубликованной на странице Facebook.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
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"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - говорится в заявлении.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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"Формула Штайнмайера"Франк-Вальтер ШтайнмайерПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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