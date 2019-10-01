Партия Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинская партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, говорится в заявлении партии, опубликованной на странице Украинская партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, говорится в заявлении партии, опубликованной на странице Facebook

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - говорится в заявлении.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.