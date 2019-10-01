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РИА Новости

В Белгородской области автобус столкнулся с автомобилем

21:36 01.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Вторая за два дня авария с участием автобуса произошла в Белгородской области, в результате чего несколько человек получили травмы, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Информация о ДТП в хуторе Жданово Яковлевского городского округа по улице Шоссейная поступила спасателям в 17.44 мск 1 октября.
"Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля ГАЗ-3102 и автобуса Daewoo. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.
Накануне в Белгородской области также произошла авария с участием автобуса. ПАЗ, перевозивший работников одного из предприятий, при обгоне столкнулся с двигавшимся в попутном направлении экскаватором. В результате ДТП четыре пассажира автобуса были доставлены в лечебное учреждение.
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