В Белгородской области автобус столкнулся с автомобилем

ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Вторая за два дня авария с участием автобуса произошла в Белгородской области, в результате чего несколько человек получили травмы, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Информация о ДТП в хуторе Жданово Яковлевского городского округа по улице Шоссейная поступила спасателям в 17.44 мск 1 октября.
"Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля ГАЗ-3102 и автобуса Daewoo. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.
Накануне в Белгородской области также произошла авария с участием автобуса. ПАЗ, перевозивший работников одного из предприятий, при обгоне столкнулся с двигавшимся в попутном направлении экскаватором. В результате ДТП четыре пассажира автобуса были доставлены в лечебное учреждение.